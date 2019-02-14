Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: Daily Mail Sport / Fotoğraflar: AP, Reuters
14 Şubat 2019 - 10:45,
Sergio Ramos yine olay yarattı! Ajax maçında...
Geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Mohamed Salah'ı kasıtlı şekilde sakatlaması gündem olan Madrid ekibinin kaptanı Sergio Ramos, Ajax maçında yine olay yarattı.
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Sevilla çıkışlı, 2005 Ağustos'tan beri Real Madrid forması giyen ve kaptanlık da yapan Sergio Ramos, sert futbolu ve saha içindeki olayları ile sürekli gündemde kalmayı başarıyor.
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Geçtiğimiz sezon Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalinde, rakibin en etkili ismi olan Mohamed Salah'ı henüz maçın ilk yarısında kolundan çekerek yere indirmesi olay olmuştu.
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Pozisyon önce normal bir faul gibi gözükmüş ama Salah bir süre oyuna devam ettikten sonra 30. dakikada kenara gelmek zorunda kalmıştı.
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Salah'ın oyunda olduğu ilk yarım saatte ciddi bir Liverpool üstünlüğü söz konusuyken, Salah sonrası kontrol tamamen Real Madrid tarafına geçmişti.
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Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid, kupanın da sahibi olmuş ve üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
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Mücadeleyi gözyaşları içinde terkeden Salah'ın Dünya Kupası'nda Mısır ile forma giymesi de tehlikeye girmişti.
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Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını kaçıran Salah, kupanın açılışını da yedek kulübesinden izlemek zorunda kalmıştı.
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Sergio Ramos, Ajax maçında yeniden gündemin 1 numarası olmayı başardı. Kasper Dolberg'e yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
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Burada ilginç olan, bu sarı kart çıktığında Real Madrid'in 2-1 önde olması ve kart sonrası Sergio Ramos'un ikinci maç cezalı duruma düşmesiydi.
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Madrid'deki rövanşta forma giyemeyecek olan Ramos, takımı nasılsa turu geçer diyerek bir sonraki turda yeniden forma giymeyi hesaplıyordu.
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Maçtan sonra ise bunu destekler nitelikte şu açıklamayı yaptı: "Bilerek kart gördüm"
UEFA'nın bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düşme durumlarında 1 yerine 2 maç ceza verebileceği söyleniyor.
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Bu sezon 36 resmi maça çıkan Sergio Ramos, 11 defa sarı kart gördü.