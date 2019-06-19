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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
19 Haziran 2019 - 10:28,

Sergen Yalçın'ın bombası Fenerbahçe'den!

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da başarılı bir dönem geçiren Sergen Yalçın yeni sezonda Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

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Yeni kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam transferde önemli isimleri kadrolarına katacaklarını açıklamıştı.

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Sergen Yalçın bu doğrultudaki ilk transferinin Fenerbahçe'den olduğu öğrenildi.

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Başarılı çalıştırıcı Alanyaspor'da geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'den Ozan Tufan’ı Fenerbahçe'den kiralamıştı.

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Ozan Tufan, Yalçın'ın yönetiminde eski günlerine dönüp milli takıma kadar yükselme başarısını göstermişti.

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Yeni sezonda Yeni Malatyaspor’u çalıştıracak Sergen Yalçın, gözünü Fenerbahçe’nin gözden düşen diğer oyuncusuna dikti.

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Yeni Malatyaspor, Alper Potuk’u kiralamak için Kanarya’nın kapısını çalacak.

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Fenerbahçe'nin de bu teklifi Ozan Tufan'da olduğu gibi Alper Potuk'un eski günlerine dönebilmesi için sıcak bakabileceği ifade edildi.

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28 yaşındaki Alper sarı lacivertli formayla geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asist üretebildi.

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Fenerbahçe'nin 2013 yılında Eskişehirspor'dan 7,2 milyon euroya transfer ettiği Alper Potuk'un piyasa değeri 850 bin euroya kadar geriledi.

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Ozan Tufan, geride kalan sezonun ikinci devresinde gösterdiği performansla dikkat çekmişti...

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