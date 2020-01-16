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Futbol
Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 12:00, /

Sergen Yalçın'ı gönderen Fenerbahçeli yıldız! İşte ayrılığın perde arkası...

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına saatler kala, beklenmedik bir gelişme meydana geldi. Ligin iddialı takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'un, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alması gündeme bomba gibi düştü. Bu kararın arkasında yer alanın nedenin ise Fenerbahçe'den iki futbolcunun olduğu öğrenildi. İşte bomba etkisi uyandıran ayrılığa neden olan futbolcular...

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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların beklenmedik bir şekilde ayrılması gündeme adeta bomba gibi düştü...

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etmişti. Sarı-siyahlı ekip ligin ilk yarısında 17 maçta topladığı 24 puanla 8. sırada yer alıyordu.

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İkinci yarı üst sıraları hedefleyen Malatya'da yaşanan bu ayrılık futbol camiasını da şaşkına çevirdi. Peki bu ayrılığın perde arkasında neler oldu? İşte yönetimle Yalçın arasındaki anlaşmazlığın nedenleri...

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Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında lig lideri Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olmuştu. Sarı-siyahlı ekibin aldığı bu farklı mağlubiyet sonrası Sergen Yalçın'ın ise transfer açıklaması dikkat çekmişti.

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"ÇOK GENİŞ BİR KADROMUZ YOK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Maalesef karışık bir takımla çıktık bu akşam. Mücadele de Sivasspor bizden daha güçlüydü, daha fazla koşuyorlar, daha fazla mücadele ediyorlar. Biz onları yapmakta zorlandık bu akşam. Bu sene kupa biraz zor, çünkü bütün büyük takımlar kupada var. Çok geniş bir kadromuz yok. İki tarafta maksimum güçle oynamak bizim için zor ama rövanşı var tabii ama ne olur bilinmez. Lige hazırlanıyoruz. İlk yarı bitti, ikinci yarı aynı kadro ile devam edip ikinci yarıyı da iyi bir puanla iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hem bizim için, hem Malatyaspor için iyi olur" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu açıklamalar, asıl hedef olarak ligde ikinci yarı üst sıraları zorlamayı hedefleyen Sergen Yalçın'ın "Yönetimle arasında 'transfer' anlaşmazlığı mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

8ALPER POTUKTA ISRARCIYDI

ALPER POTUK'TA ISRARCIYDI

Bilindiği gibi Yeni Malatyaspor ocak ayı transfer dönemi için listesine Fenerbahçe'den Alper Potuk ve Mehmet Ekici olmak üzere iki ismi almıştı. Hatta kulüp başkanı Adil Gevrek, "Mehmet Ekici ve Alper Potuk önemli oyuncular. Oğuzhan Özyakup da öyle. Gündemimizde var. Şartlar oluşursa olabilir" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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Sergen Yalçın'ın ise özellikle Fenerbahçe'de kadroya girmekte zorlanan 28 yaşındaki Alper Potuk'un kiralık olarak transferi için ısrarcı olduğu biliniyordu. Bu transferin gerçekleşmemesinin yönetimle hoca arasında gerilmeye yol açmış olabileceği ifade edildi.

10HİÇBİR TAKIMDA LİGİ BİTİREMEDİ

HİÇBİR TAKIMDA LİGİ BİTİREMEDİ

Öte yandan tecrübeli teknik adamın ayrılığı, akıllara daha önce çalıştırdığı takımlardaki ilginç istatistiğini getirdi. Yalçın, görev aldığı Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Alanyaspor kariyerinde de sezona başladığı takımla ligi tamamlayamamıştı. (Fotomaç)

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