Sergen YalÃ§Ä±n'dan UEFA Ã§alÄ±mÄ±! FenerbahÃ§e istemiÅŸti...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Sergen YalçÄ±n'dan UEFA çalÄ±mÄ±! Fenerbahçe istemiÅŸti...
UEFA Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'da baÅŸarÄ± elde etmek adÄ±na yoÄŸunlaÅŸam teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor...
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Bu kapsamda yÃ¶netime transfer listesi sunan ve istediÄŸi isimleri de bir bir kadrosuna katan sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n bu kez hedefi transferin gÃ¶zde ismi...
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SÃ¼per Lig ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen teklifleri deÄŸerlendiren tecrÃ¼beli yÄ±ldÄ±z iÃ§in yÃ¶netime talimat veren Sergen YalÃ§Ä±n, ÅŸartlarÄ±n uymasÄ± halinde transferin mutlaka bitirilmesini talep etti.
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Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Merkezi'nde dÃ¼zenlenen SÃ¼per Lig 2019-2020 sezonu fikstÃ¼r Ã§ekiminin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor BaÅŸkanÄ± Adil Gevrek transfer yapacaklarÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle duyurmuÅŸtu:Â
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"Transferlerimiz devam ediyor. Son olarak GÃ¶khan TÃ¶re ile anlaÅŸtÄ±k. En az 3 transfer daha yapacaÄŸÄ±z. GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z isimler var."Â
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GUÄ°LHERME DE TAMAM
Malatya ekibi, Esperance Tunis takÄ±mÄ±nda forma giyen 25 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile anlaÅŸmaya vardÄ±. BrezilyalÄ± Guilherme ile de yeniden anlaÅŸma saÄŸladÄ±. BrezilyalÄ± orta sahayla prensipte el sÄ±kÄ±ÅŸan SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, geÃ§en sezon Ã¶zellikle ligin ilk yarÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k verim aldÄ±ÄŸÄ± 10 numarayÄ± Topuk YaylasÄ± kampÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.Â
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ADEBAYOR BOMBASI!
Bu isimlerden birinin de Medipol BaÅŸakÅŸehir ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Togo'lu golcÃ¼ Emmanuel Adebayor olduÄŸu iddia edildi.Â
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F.BAHÃ‡E'NÄ°N GÃœNDEMÄ°NE GELDÄ°
SÃ¼per Lig ekiplerinin de istediÄŸi yÄ±ldÄ±z golcÃ¼ iÃ§in FenerbahÃ§e de bir yoklama yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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2016-2017 sezonunun devre arasÄ±nda Medipol BaÅŸakÅŸehir'e imza atan Adebayor, Ä°stanbul ekibinde 2 buÃ§uk yÄ±l forma giydi.Teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ±'nÄ±n vazgeÃ§ilmezlerinden olan tecrÃ¼beli golcÃ¼, geÃ§en sezon ise istediÄŸi kadar forma ÅŸansÄ± bulamadÄ±.Â
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YalÃ§Ä±n, 25 Temmuz'da oynayacaklarÄ± UEFA Avrupa Ligi 2. Ã¶n eleme maÃ§Ä±nÄ±n kendileri iÃ§in yeni bir heyecan olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekmiÅŸti.
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YALÃ‡IN'IN SÃ–ZLERÄ° ÅžÃ–YLE;
"Biz heyecanlÄ±yÄ±z, oyuncularÄ±mÄ±z da seyircilerimiz de heyecanlÄ±. Bizim iÃ§in de bir ilk olacak. UEFA iÃ§in ÅŸu anda bir hedef koymadÄ±k ama ilk etapta gruplara kalabilirsek bizim iÃ§in iyi bir baÅŸarÄ± olur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ gruplara kalmak Ã§ok Ã¶nemli orada. 3 tur oynayacaÄŸÄ±z."
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"Kolay deÄŸil tabii, her turda ayrÄ± ayrÄ± Ã¶nemli takÄ±mlar var. O maÃ§lara hazÄ±rlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YavaÅŸ yavaÅŸ o maÃ§lara tam hazÄ±r olmayacaÄŸÄ±z. SÃ¼re Ã§ok uzun olmayacak ama eÄŸer ilk turu atlatabilirsek ondan sonraki turlarda daha hazÄ±r bir Malatyaspor olacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."