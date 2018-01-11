Sergen Yalçın'dan şaşırtan sözler: Emre Mor...

Bazı gaflar var ki o gafı yapan ünlüyü bile gölgede bırakabiliyor. İşte Fitbol Dergisi'nin derlediği tarihe geçen o gaflar...
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Peter Crouch
"Go-kart pistindeyken bir baktım aracın frenleri tutmuyor. Kenarda duran Kuyt veya Xabi'ye çarpacaktım. Xabi daha önemli dedim ve Kuyt'a çarptım. Son anda sıçrayıp kurtuldu. Ben de kendimi dışarı attım."
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Luis Suarez
"Groningen'in beni istediklerini söylediklerinde konsol oyununu açıp takımın gücüne ve formasına bakmıştım."
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sumudica
"Türkiye'de saçlarım daha fazla beyazlamaya başladı."
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Soru: Daha çok gol için kalenin büyütülmesi veya 3 korner 1 penaltı olabilir mi?
Infantino: Kalecileri daha kısa seçebiliriz.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sinan Engin: Fatih, Beşiktaş Bayern'i elerse sürpriz olur mu?
Fatih Demireli: Sizi üzmek istemem ama evet.
Sinan Engin: Hasta mısın oğlum sen? Niye sürpriz olsun?
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Erol Bedir
"Beşiktaş'tan korkmuyoruz. Bize kimse yüksekten bakamaz. Çünkü Kayseri kenti 1054 rakımda."
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Serkan Reçber
"Eğer Vida Beşiktaş'a gelirse, yerden Beşiktaş'ı geçecek takım olmaz. Belki havadan geçerler o da uçakla..."
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Jürgen Klopp
"Sahada olanlar arasında en uzun süre bize hizmet eden Coutinho'ydu. 2013'ten beri bu kulüpte ve dürüst olmak gerekirse bunu öğrenmek için Google'a bakmak zorunda kaldım."
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Soru: 85. dakikada Denayer'in yerine Linnes'i oyuna aldınız. Taktiksel anlamda ne düşündünüz?
Tudor: Gol atmayı düşündüm.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sinan Engin: Beşiktaş, Bayern'i eleyebilir. Bayern'i çok büyütüyorsunuz.
Ahmet Çakar: Seni bugün hiç iyi görmüyorum. Çok ciddi sağlık problemlerin var.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Eric Cantona
"Pep Guardiola'lı Manchester City'nin oynadığı futbol beni orgazm ediyor"
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ümit Özat
"Bırakın Ankaragücü'nü, Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim kulüp hakkında kötü konuşmam."
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Pogba
"Bu yıl sakatlık nedeniyle önemli oyuncularımızdan uzak kaldık. Bunu söylemek doğru değil ama umarım Manchester City'nin de bazı önemli oyuncuları sakatlanır"
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Van Gaal
Dortmund'a gidemem... Çünkü küçük bir kulübü büyük yapmaya vaktim yok.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sergen Yalçın
Türkiye-Kosova maçının yorumcusu Sergen Yalçın büyük bir gafa imza attı. Türkiye’nin 2-0 önde olduğu Kosova mücadelesinin 60. dakikasında yorumcu Sergen Yalçın, “10-15 dakika içinde Emre Mor girebilir” yorumunu yaptı. Emre Mor’un sarı kart cezalısı olduğu için kadroda olmadığını bilmeyen Yalçın’ı ise spiker Melih Gümüşbıçak kurtardı. Deneyimli spiker, “Hocam Emre Mor cezalı” diyerek Yalçın’ın yanlışını düzeltti.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Yılmaz Vural
PTT 1'inci Lig Play-Off rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği konuk ettiği Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.Seyircilerden rica ettim. Maç sonrası Yılmaz Vural, "90 dakika sabredin, 90 dakikada bittikten sonra anamıza avradımıza küfredin. Ne isterseniz yapın..." sözlerini kullandı.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ümit Aktan
Pençelerini uzattı oraya Hayrettin! Topu aldı.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Alex Ferguson
Bence Inzaghi ofsaytta doğmuş.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar
Arda Turan, Ballon d'Or'u alsın, o balonu gelin yüzümde patlatın.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Yalçın Çetin
İspanyol televizyonu göstermiyor ama tribünlerde Figo'nun pel de iç açıcı olmayan posterleri var sayın seyirciler.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Turgay Şeren
Lukunku mu, Kukunku mu, o da nereden çıktı?
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Fikret Orman
Bugüne kadarTürkiye'ye bir tane UEFA Kupası'nın gelmemesi bence bir spor ayıbı...
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Şansal Büyüka: Ceyhun'a ne diyorsun hocam?
Erman Toroğlu: İnanılmaz! Tam dayaklık!
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Spiker: Hakem, ABD - Cezayir maçının ilk yarısını bitiren düdüğü çalıyor.
Ömer Üründül: Evet, hakem de maçı bitirdi...
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Yılmaz Vural
Ama malesef benim akılsız oğlum Marvin 54. dakikada ne güzel rakip sana basmış tokadı. Ne cevap veriyorsun be kardeşim!
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Murat Kosova
Huntelaar golden önce bir şut vurdu 90'a! örümcek öldü orada... örümcek gitti oradan...
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar
Kızım, Aynur Aydın diye sanatçı adı olmaz. Kazım Kazım gibi düşün. Aynur Aynur olsan daha iyi olur.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Rıdvan Dilmen
Bu iş Allah ve Tanrı'yla olsaydı; Suudi Arabistan şampiyon olurdu. (EURO 2008 başarısı için)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sanlı Sarıalioğlu
Bobo'yu aldı, sol açık oynattı eşşoğlueşşek! (Tigana'ya sitem ederken)
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ümit Aktan
Yapma be Nielsen yapma! Sen hakemsen, ben de Boğaz Köprüsü'nü yapan mühendisim.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar
Irina Shayk, çok değişik fantezileri olan bir hanım kızımız.
Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Manuel Pellegrini
Baskı altında olmayı seviyorum. Manchester United gibi büyük bir takımın başında olmakve birçok kulvarda mücadele etmek çok hoş bir şey.