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Futbol

Sergen Yalçın'dan şaşırtan sözler: Emre Mor...

Bazı gaflar var ki o gafı yapan ünlüyü bile gölgede bırakabiliyor. İşte Fitbol Dergisi'nin derlediği tarihe geçen o gaflar...

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Peter Crouch

"Go-kart pistindeyken bir baktım aracın frenleri tutmuyor. Kenarda duran Kuyt veya Xabi'ye çarpacaktım. Xabi daha önemli dedim ve Kuyt'a çarptım. Son anda sıçrayıp kurtuldu. Ben de kendimi dışarı attım."

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Luis Suarez

"Groningen'in beni istediklerini söylediklerinde konsol oyununu açıp takımın gücüne ve formasına bakmıştım."

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sumudica

"Türkiye'de saçlarım daha fazla beyazlamaya başladı."

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Soru: Daha çok gol için kalenin büyütülmesi veya 3 korner 1 penaltı olabilir mi?

Infantino: Kalecileri daha kısa seçebiliriz.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sinan Engin: Fatih, Beşiktaş Bayern'i elerse sürpriz olur mu?

Fatih Demireli: Sizi üzmek istemem ama evet.

Sinan Engin: Hasta mısın oğlum sen? Niye sürpriz olsun?

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Erol Bedir

"Beşiktaş'tan korkmuyoruz. Bize kimse yüksekten bakamaz. Çünkü Kayseri kenti 1054 rakımda."

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Serkan Reçber

"Eğer Vida Beşiktaş'a gelirse, yerden Beşiktaş'ı geçecek takım olmaz. Belki havadan geçerler o da uçakla..."

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Jürgen Klopp

"Sahada olanlar arasında en uzun süre bize hizmet eden Coutinho'ydu. 2013'ten beri bu kulüpte ve dürüst olmak gerekirse bunu öğrenmek için Google'a bakmak zorunda kaldım."

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Soru: 85. dakikada Denayer'in yerine Linnes'i oyuna aldınız. Taktiksel anlamda ne düşündünüz?

Tudor: Gol atmayı düşündüm.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sinan Engin: Beşiktaş, Bayern'i eleyebilir. Bayern'i çok büyütüyorsunuz.

Ahmet Çakar: Seni bugün hiç iyi görmüyorum. Çok ciddi sağlık problemlerin var.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Eric Cantona

"Pep Guardiola'lı Manchester City'nin oynadığı futbol beni orgazm ediyor"

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ümit Özat

"Bırakın Ankaragücü'nü, Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim kulüp hakkında kötü konuşmam."

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Pogba

"Bu yıl sakatlık nedeniyle önemli oyuncularımızdan uzak kaldık. Bunu söylemek doğru değil ama umarım Manchester City'nin de bazı önemli oyuncuları sakatlanır"

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Van Gaal

Dortmund'a gidemem... Çünkü küçük bir kulübü büyük yapmaya vaktim yok.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sergen Yalçın

Türkiye-Kosova maçının yorumcusu Sergen Yalçın büyük bir gafa imza attı. Türkiye’nin 2-0 önde olduğu Kosova mücadelesinin 60. dakikasında yorumcu Sergen Yalçın, “10-15 dakika içinde Emre Mor girebilir” yorumunu yaptı. Emre Mor’un sarı kart cezalısı olduğu için kadroda olmadığını bilmeyen Yalçın’ı ise spiker Melih Gümüşbıçak kurtardı. Deneyimli spiker, “Hocam Emre Mor cezalı” diyerek Yalçın’ın yanlışını düzeltti.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Yılmaz Vural

PTT 1'inci Lig Play-Off rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği konuk ettiği Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.Seyircilerden rica ettim. Maç sonrası Yılmaz Vural, "90 dakika sabredin, 90 dakikada bittikten sonra anamıza avradımıza küfredin. Ne isterseniz yapın..." sözlerini kullandı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ümit Aktan

Pençelerini uzattı oraya Hayrettin! Topu aldı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Alex Ferguson

Bence Inzaghi ofsaytta doğmuş.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar

Arda Turan, Ballon d'Or'u alsın, o balonu gelin yüzümde patlatın.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Yalçın Çetin

İspanyol televizyonu göstermiyor ama tribünlerde Figo'nun pel de iç açıcı olmayan posterleri var sayın seyirciler.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Turgay Şeren

Lukunku mu, Kukunku mu, o da nereden çıktı?

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Fikret Orman

Bugüne kadarTürkiye'ye bir tane UEFA Kupası'nın gelmemesi bence bir spor ayıbı...

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Şansal Büyüka: Ceyhun'a ne diyorsun hocam?

Erman Toroğlu: İnanılmaz! Tam dayaklık!

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Spiker: Hakem, ABD - Cezayir maçının ilk yarısını bitiren düdüğü çalıyor.

Ömer Üründül: Evet, hakem de maçı bitirdi...

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Yılmaz Vural

Ama malesef benim akılsız oğlum Marvin 54. dakikada ne güzel rakip sana basmış tokadı. Ne cevap veriyorsun be kardeşim!

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Murat Kosova

Huntelaar golden önce bir şut vurdu 90'a! örümcek öldü orada... örümcek gitti oradan...

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar

Kızım, Aynur Aydın diye sanatçı adı olmaz. Kazım Kazım gibi düşün. Aynur Aynur olsan daha iyi olur.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Rıdvan Dilmen

Bu iş Allah ve Tanrı'yla olsaydı; Suudi Arabistan şampiyon olurdu. (EURO 2008 başarısı için)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sanlı Sarıalioğlu

Bobo'yu aldı, sol açık oynattı eşşoğlueşşek! (Tigana'ya sitem ederken)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ümit Aktan

Yapma be Nielsen yapma! Sen hakemsen, ben de Boğaz Köprüsü'nü yapan mühendisim.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar

Irina Shayk, çok değişik fantezileri olan bir hanım kızımız.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Manuel Pellegrini

Baskı altında olmayı seviyorum. Manchester United gibi büyük bir takımın başında olmakve birçok kulvarda mücadele etmek çok hoş bir şey.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Abdülkerim Durmaz

Fenerbahçe'nin 4'lü savunması oturdu oturdu; şapa oturdu!

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Erman Toroğlu: Fenerbahçe bana zevk vermiyor.

İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçe sana zevk vermek zorunda değil.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ümit Aktan

Yasin vurdu; kaleci. O nasıl şut! Şut bile değil.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet çakar: Bu sensin, altında turuncu bir pantolon var.

Adnan Aybaba: İ.ne miyiz hocam?

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar

Arda, Barcelona takımında idmana çıkamaz, Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak girebilir.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Murat Kosova

Sergio Agüero tarih yazmaya çok yakın. Yazdı. Yazar kasa bu adam.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sinan Engin

Bizim çocukluğumuz, Cüneyt Arkın'la, Bruce Lee'yle geçti. öyle Emmanuellerle falan işimiz olmaz.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Reto Ziegler

Yanlış ülkede oynuyorum ama milli takımdaki hocalarım beni takip etmeli.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Erman Toroğlu

Silah çekmişsen herkese ateş edeceksin. Yoksa çekmeyeceksin.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar

Özbeklerin temel özelliği saf görünürler ama anasının gözüdürler.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Bülend Karpat

Çok tehlikeli bir yerden korner kullanıyorlar.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ertem Şener

Yüreğimiz göğüs kafesimizde takla attı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Bülent Uygun

İstanbul'da Laila varsa Sivas'ta 'La ilahe illallah' var.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Erman Toroğlu

Futbolcuyu fazla okşamayacaksın yoksa başına iş açar.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Gökmen Özdenak

Atak yapıyorlarmış! öyle atak yaparsan b*k atarsın golü!

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Haluk Çubukçu

Biz fedarasyonun kapısını bilmeyiz. Bazı telefon numaraları biliyoruz; ama nedense biz arayınca cevap vermiyorlar.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Hami Mandıralı

Bunca yıllık futbol hayatım boyunca şunu anladım ki, gol atmadan maç kazanılmıyor.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Hasan Şaş

Bu İzlanda dediğin takım topu kaleye elle bile 3 defa anca götürür. (Türkiye - İzlanda'ya 3-0 mağlup oldu)

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ömer Üründül

Higuan 3 gol atmak dışında hiçbir şey yapmadı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Abülkerim Durmaz

Benim milli takım forması giydiğim dönemde istikrar vardı. Hep yeniliyorduk. Arada bir sürpriz galibiyetler alıyorduk tabi.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ömer Üründül

Ya niye kırmızı kart çıkarıyorsun ki şimdi adama? Ne olacak yani, zaten maç bitecek.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Cevad Prekazi

Koşsam burada işim ne! Gider Real Madrid'de oynardım!

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Rıdvan Dilmen

Süper Lig'de ilk altı takımda altı takım var...

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Rüştü Reçber

Derbiyi iki takımdan biri kazanır. Berabere de bitebilir.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Hikmet Karaman

Ayın 30-35'i gibi TSYD maçımız var.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Spiker: Tabata ne getirecek Beşiktaş'a?

Sergen: Valla ne getirecek, ne bileyim gelirken baklava filan getirebilir Antep'ten.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Erman Toroğlu: 3 kupadan birini alamazsan ne olacak?

Ziya Şengül: 3'ün birini alacak o zaman

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Mehmet Ali Yılmaz

Campbell'i gol makinesi diye aldık, çamaşır makinesi çıktı.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Sergen Yalçın

Uruguay kim ya, Avrupa'da ne başarısı var?

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ertem Şener

Arsenal'in 1,5 metre bacaklı golcüsü ne yapıyor? Golü atıyor.

Fotoğraflar : Hürriyet Arşiv
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Ahmet Çakar

Dursun isminde kulüp başkanı olmaz. Hüsamettin gibi jön nasıl olmazsa, Dursun diye başkan da olmaz.

FutbolGaflarAhmet ÇakarErtem Şener

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