Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sergen Yalçın'dan Ozan Tufan'a: "Bunu yapmaya mecbursun"
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettikleri Ozan Tufan hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Ozan'ın kilo fazlası olduğunu dile getiren Yalçın, onun Türk futboluna dönmek zorunda olduğunu dile getirdi. Ozan Tufan da geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.
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Sergen Yalçın ve Ozan Tufan'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalardan satırbaşları şu şekilde:
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Ozan açısından önemli olan tekrar dönüşü sağlayıp sağlayamayacağı. Ozan Tufan'ın transferini ben talep ettim. Bizim gösterdiğimiz yoldan giderse herhangi bir sorun yaşamaz. Ozan'ın 3-5 kilo fazlası var. Biz Ozan Tufan'ın futbola geri dönmesini sağlamak istiyoruz.
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Ozan bunların altından çok rahat kalkabilir. Ben kendisine inanıyorum. Sen Türk futboluna dönmek zorundasın. Mecbursun bunu yapmaya. Sana bizim, Fenerbahçe'nin, milli takımın ihtiyacı var...
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Onun biz futbola geri dönmesini istiyoruz. Kendisi de bunu isterse bir sorun olacağını sanmıyorum. Böyle bir oyuncunun Türk futbolunun dışında kalması çok yazık. Son dönemlerde bu maddi durumlar ortaya çıktıktan sonra herkes altyapıdan oyuncu yetiştirelim diyor.. Biz kendi elimizden gidenleri kaybedersek nasıl altyapıdan oyuncu çıkaracağız? Ozan bundan sonra oyun gücüne hiçbir zaman ihanet etmeyecek.
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VAR'ın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle ofsayt pozisyonlarında çok etkili. Kırmızı kartla ilgili çok sinirlendim. Başakşehir maçında öyle bir kırmızı kart gösterdi ki gösteremezsin onu. Wellinton topa gelmiş vurmuş, sonra rakip ayağını oraya sokmuş. Oyunu kurtarma şansını alıyorsun benden. Burada art niyet yok, hiçbir şey yok. Çok ağır bir kırmızı kart oldu. 3-4 dakikada kırmızı kart izlemek de garip. Kırmızı kart nettir. Burada niyet önemli bence. Bizi çok sıkıntılı bir pozisyona soktu son 15 dakikada.
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Burak Yımaz çok tartışılacak bir oyuncu değil. Önemli olan burada Beşiktaş'ın tercihi. Umarım Beşiktaş'a faydalı olur.
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"BAŞAKŞEHİR BİR ADIM ÖNDE"
Başakşehir'in değerlerine göre bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bireysel anlamda ve takım performansı olarak öndeler. Galatasaray ona biraz daha yakın. Ardından Beşiktaş orayı zorlayabilir mi... Takım performansları burada belirleyici olarak... 3 puanlı sistemde herkes herkesi yakalayabilir. İlk yarıdaki performanslar olursa zor yakalarlar. İkinci yarılar daha zor olur. Herkesi zor maçlar bekliyor.
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BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMAK İSTERİM
Ben 5 tane takımda çalıştım Alanyaspor 6. takımım. Hep zor periyotlarda başladım. Yine aynı periyota girdim. Ben bu işi yapmak istiyorum; ama kariyer planlaması yapmak çok zor. Bizim de hedefimiz burada büyük takıma gitmek, mümkün olursa oradan da Avrupa'ya gitmek. Bizim için geçen sene Konyaspor'u kümede bırakmak şampiyonluk gibiydi. Hep bu süreçlerde gittiğimiz için başarı kriterini anlayamadık. Çok ciddi, iyi ve disiplinli bir ekibim var. Benim işimi kolaylaştırıyorlar ve rahat çalışıyoruz. Hedef tabii ki daha büyük takımlar, sonra büyük takım, sonra olursa daha büyük takımlar...
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Alanyaspor'a toparlanmak için geldiğini söyleyen Ozan Tufan, yeniden beklentileri karşılamak için elinden geleni yapacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
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Her maçta perofmansı korumak lazım. Kendini çok iyi hazırlamak lazım. Ben kendimi o dönem iyi koruyamadım. Keşke daha iyi koruyabilirsem ve Fenerbahçe'de kalabilseydim. Bazı şeyler iyi gitmedi. Kendimi toparlamam lazım. Futbolda haklı haksızlık gibi şeyler olabilir amagüçlü olmak zorundasınız. Saha içinde birkaç sorunum oldu, saha dışında hiçbir kimseye saygısızlığım olmadı. Toparlanamayacak bir şey değil. ben kendime de Sergen hocama da inanıyorum.
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Hedefim En üst seviyelerde Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak. Fenerbahçe hak ettiği, ismine layık olan yerlerde değil. Fenerbahçe ikinci yuarıda kendini toplarlayacaktır bu gözle görünen bir şey. En üst seviyelere çıkarlar inşallah. tek temennim budur. Takımdaşlığı en üst düzey olması gereken takımdır Fenerbahçe. Volkan abiye sorduğumda takımdaşlığın üst seviyede olduğunu söyledi.
12/15
Bursaspor çok değerli bir altyapı. Çok değerli oyuncular yetişti. Hepsi yetenekli, ayrı özellikleri olan oyuncular. Benim oradan çıkışım, a takıma yükselişim, orada gösterdiğim iyi performans ve büyük takımların... Beni yurt dışından isteyen takımlar da vardı, o dönem Bursaspor'un başkanı ile yaşadığımız anlaşmazlıklar oldu. Fenerbahçe'de karar kıldılar. Ben bir şey seçemiyordum. Benim ilk hedefim Fenerbahçe'ye gitmekti. O da olmazsa Fenerbahçe'ye gitmekti. Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde çok etkilenmiştim, büyülenmiştim. Geldiğimi için hiç pişman olmamıştım. Yüksek bonservisle geldim, beklenti de büyüktü. Tecrübesiz oluşum, milli takıma gidişim. Orada aldığım tecrübe Fenerbahçe'ye yetmedi.
13/15
Çok kritik maçlarımız vardı. Fatura bana kalıyordu. Takımda çok Türk yoktu, 3-4 kişi vardı. En genci de bendim. Fenerbahçe taraftarı beni bir maçta ıslıklamıştı. UEFA maçıydı 2-0 yeniliyorduk.
14/15
Ben de bir şeyler yapıyordum ama topu kaptırınca beni ıslıklıyorlardı. Beklenti büyük, istek büyük bunu karşılamak zorundayım. Şimdi buradayım, beklentileri karşılayacağım. Sonra Fenerbahçe'ye dönüp oradaki beklentileri karşılamaya çalışacağım.
15/15
Futbola dönmek için, Alanyaspor'a bir şey katmak, döndüğümde ise Fenerbahçe'ye bir şeyler katmak için buradayım. Kendime güveniyorum. Ailem bana güveniyorum. İddialıyım. Fenerbahçe taraftarı her zaman takıma destek versin. Tribünler dolu olunca takım maça 1-0 önde başlıyor.