Sergen Yalçın'dan lige flaş başlangıç

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Ali Saygın Ögel (xxx), Süleyman Özay (xxx)AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - Fabrice N'Sakala (xxx), Giorgos Tzavellas (xxx), Baiano (xxx), Merih Demiral (xxx), Maniatis (xxx) (Dk. 74 Villafanez xxx), Isaac Sackey (xxx), Ceyhun Gülselam (xxx), Campos (xxxx), Efecan Karaca (xxxx) (Dk. 76 Junior Fernandes xxxx), Papiss Cisse (xxxx) (Dk. 81 Bobo)KAYSERİSPOR: Silviu Lung (xxx) - Atila Turan (xx), Kucher (xx), Levent Gülen (xxx) (Dk. 77 Adem xx), Sapunaru (xxx), Varela (xxx), Bilal Başacıkoğlu (xx) (Dk. 63 Mert), Chery (xxx), Mensah (xxx) (Dk. 75 Kazım xx), Şamil Cinaz (xxx), Umut Bulut (xxx)GOLLER: Dk. 45+2 (P) Campos, Dk. 59 Efecan Karaca, Dk. 73 - Dk. 79 Cisse, Dk. 81 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Baiano, Sackey, Cisse (Aytemiz Alanyaspor) - Atila, Sapunaru, Kucher, Mert, Varale (Kayserispor)