Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sergen Yalçın'a şok sözler: '1 futbolcunun adını söylesin...'
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Atiker Konyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın'ı eleştirdi.
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İşte Hıncal Uluç'un değerlendirmeleri;
Yayıncı kuruluş Fenerbahçe düşmesin diye elinden geleni yapıyor.Maç Pazar oynandı, hiçbir gazetede bu anlattıklarımı gördün mü? Yazmıyor kimse. Medya hesaplı, yayın kuruluş hesaplı, yorumcuların yüzde 80'i skora endeksli. Tabela yazarı. Ben değilim desin birisi. Bizim gazeteyi konuşuyorum sadece.
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Rıdvan Dilmen... "Fatih Terim, çılgınca hamleler yaptı kazanmak için" diyor ve bunu övgü diye söylüyor."
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"Fenerbahçeli. Levent Tüzemen Galatasaraylı, o da Terim'in hamlelerini övüyor. Tabloya bak, ligde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider olan Galatasaray kimle oynuyor? Karabük'ü sayma, sonuncu Konya'yla. Konya'nın en iyi üç oyuncusu yok, Ali Turan cezalı, Yatabare ve Traore sakat. Konya hocasını Pazartesi kovmuş, 3 idman yapmış, maça çıkmış. Kim? Sergen. Sergen Yalçın'ın herhangi bir futbol maçına gittiğini ya da seyrettiğini bilen var mı?"
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Konya'yı demiyorum! Sergen bana bir tane Konyalı adamın adını söylesin, desin ki "Şu Konyalı." Böyle bir Konya'yı yenebilmek için Fatih Terim 'çılgınca hamlelere' muhtaçsa o zaman ortada çok feci bir yanlış var.
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Erman doğruyu yazdıKimin yanlışı, Fatih'in yanlışı...Erman Toroğlu güzel bir yazı yazdı, Aykut Kocaman'ı örnek gösterdi.Hepsi öyle ama... "Baştan yapmaları gerekeni yapmıyorlar, işler sarpa sarınca, oyun sapıtınca doğruya dönüyorlar.Bu da Aykut'un, Şenol'un, Fatih'in iyi hamlesi oluyor." Geçiniz. Küme düşmekte olan Konya'ya 'çılgın hamleye' ihtiyaç duyacak hale nasıl getirdin Fatih hoca? Nasıl getirdin Aykut, Şenol? Hep böyle... O hafta sonuç kim için iyiyse o muhteşem.