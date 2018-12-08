Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sergen Yalçın öyle bir şey yaptı ki! Herkes onu konuştu...
Beşiktaş, Süper Lig'de haftanın açılış maçında Alanyaspor'a takıldı.
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0-0'lık sonuçla zirve yarışında darbe yiyen siyah beyazlıların futbolu eleştirilirken, Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın farklı bir şekilde ön plana çıktı. İşte o yorumlar...
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KENAN BAŞARAN (HÜRRİYET) - Karius, her geldiğinde tehlike yaratan Alanya ataklarında tek başına ayakta kaldı. Güneş’in kurtarıcı olarak gördüğü bir diğer koz Oğuzhan, kâğıt üzerinde şık dursa da sahada aynı tesiri yapmadı. Güneş’in Larin’i de oyuna almasıysa “Ya kısmet” deyip, evliyalara sığınmasından başka bir şey değildi!
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ALİ ECE (FANATİK) - Dorukhan tam bir dönen toplar canavarı fakat Medel-Dorukhan beraberken Beşiktaş orta sahada yeterince kreatif değil. Lakin Oğuzhan girince de bu açıdan seviye yükselmedi. Love ile Larin de sahaya girdiler ama maça bir türlü giremediler.
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TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ) - Derbi galibiyetinin moraliyle Alanya deplasmanına çıkan Kartal'ın on birinde son maçlarda alıştığımız isimler vardı. Şenol hoca Dorukhan ve Güven'i güvenmeye devam etti ki, bu konuda sonuna kadar yanındayız. Hata yapacaksa bu gençler yapsın. Güven demişken, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmayan vuruşu mükemmeldi. Daha önce de böyle bir gol attığı için "tesadüf sınırını" geçmiş oldu.
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Sergen Yalçın Alanya’da ilk maçında gövde gösterisi yapmış ikinci maçından ise hüsranla ayrılmıştı. Fakat efsanesi olduğu takıma karşı duyguları ne olursa olsun geçmiş dönemlerde olduğu gibi puan çıkarmak hatta kazanmak için gerekli ne varsa onları da takımına aktaracağı kesindi. Ligde beraberliği olmayan iki takımdan biri olan Alanyaspor için önemli olanın sonuç olduğu söylemek yanlış olmazdı.
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CEM DİZDAR (FANATİK) - Futbol birçok şey olduğu gibi aynı zamanda ‘hakem yorumu’dur. Oyuna kıymet katan belirsizliklerden biri de budur. 47. dakikadaki Vida pozisyonuna penaltı çalınmamasını da bu bağlamda ele almak gerek. Kimi hakem buna penaltı verebilir ve bu da şaşırtıcı olmaz.
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MURAT ÖZBOSTAN (SABAH) - Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın uzun toplar ile Vida, Adriano ve Necip'i geçti. Karius başarılı olmasa skor bambaşka bir hal alacaktı. Alman kaleci en iyi maçlarından birini oynadı. Beşiktaş'ta Necip bir joker. İyi de oynadı ama Beşiktaş Pepe'yi arıyor... Kalite farkı net. Beşiktaş defanstan top taşıyamadı. Pepe muhtemelen devre arasında da gidecek. Buraya yeni bir Pepe bulmak lazım!
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SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ) - Mustafa Pektemek gayretli ama bir o kadar da gereksiz agresif Gökhan Gönül çoğu zaman aksadı. Güven Yalçın iyi bir kumaş ama ben olsam ona iyi bir yaşam koçu veririm. Dünkü futbolunu ve özellikle maçın hemen başındaki faulünü hiç beğenmedim.
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FATİH DOĞAN (SABAH) - Alanya'da ev sahibinin tribünleri, "Vagner Love" diye, Beşiktaş tribünü ise "Bobo" diye tempo tuttu... Sanki "Al Bobo'yu, ver Love'ı" diyorlar! Büyükler, devre arasında kadrolarına kaliteli santrforlar katmazlarsa, golsüzlük girdabında boğulacak. Alanya-Beşiktaş maçındaki görüntü buydu.
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ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Sergen Yalçın, Beşiktaş’ı iyi okumuş. MR’ını çekmiş, futbolcularına anlatmış. O nedenle Beşiktaş hiç beklemediği bir tablo ile karşılaştı. Quaresma Baiano ve Fernandes’in kıskacında yeterince topla buluşamıyordu. Aldığı topları da rahat kullanamadı. Sadece duran topları ve kornerleri değerlendirmek için topun başına geçti. Beşiktaş’ın sol tarafı zaten arızalı. Caner sakat, Babel yok... Mustafa Pektemek de elinden geleni yapıyor ama, o bir kanat oyuncusu değil. Alanyaspor zaten sağda da gereken önlemi almış. Sadece o kadar mı? Kazandıkları her topu çabucak hücuma taşıdılar dün. Djalma Campos, Fernandes, Efecan, Ceyhun ve Sackey dişe diş ikili mücadelelere girişerek top çaldılar. Ortalama 5-6 pas yaparak Beşiktaş ceza alanına yaklaştılar.
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Alanyaspor ile Beşiktaş yenişemedi.
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Golsüz sona eren maçta Beşiktaş etkisiz bir futbol sergiledi.
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Siyah beyazlıların performansı otoriteler tarafından eleştirildi.