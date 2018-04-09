Sergen Yalçın fena çark etti! Eto'o...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından konuşurken, Samuel Eto'o'nun performansını da övdü.
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Eto'o'nun performansı hakkında konuşan Yalçın, 'Kariyeriyle, oyuncu ahlakıyla ve profesyonelliğiyle çok önde olan birisi. Çok önemli işler yaptı. Böyle oynadığı şekilde Konyaspor'a katkısı olacağını düşünüyorum'' açıklamasını yaptı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yalçın, yorumcu olduğu dönemlerde Eto'o'yla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Son zamanlarda yapılan transferler maalesef Türkiye'de bütçenin biraz yukarı çıkmasını sağladı. Özellikle Eto'o gibi transferlerin ülke için çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum."
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"Çünkü burası gerçekten çok ciddi bir bütçenin olduğu, iyi futbol oynandığını düşündüğümüz, iyi bir ligimiz var diye düşünüyoruz ama bu futbolcular maalesef bütçenin yukarı çıkmasına sebep oluyor. Anadolu takımlarının da bütçeleri belli bir seviyelerde."
Fotoğraflar: Arşiv
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"Bunun çok üzerine çıktığınız zaman ondan sonra 1-2 sene içerisinde büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biz kesinlikle bunun üzerine çıkmak istemiyoruz. Bütçemize uygun, bize faydalı olabilecek, hem şehre hem takıma faydalı olabilecek oyuncuları almak istiyoruz."
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Marcelo, takımına hayat verdi! Memphis Depay'ın 1 gol ve 4 asistle oynadığı maçta, Marcelo golleriyle maça damga vurdu. İzlemek için videoya tıklayınız...