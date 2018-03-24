Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Serenay Aktaş'tan olay sözler... 'Şımarık erkekle asla işim olmaz!'
15 yaşında Zeytinburnu’nda top koşturuyordu. Önce 1207 Antalyaspor’a, oradan dizilere transfer oldu.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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Şubat sonunda final yapan ‘Meryem’ dizisinin de Burcu’suydu. Oyuncu Kenan Acar ile 1 buçuk aydır birlikteler. Diyor ki: Maddi manevi doluyum. İlla hayatımda biri olsun, öpüşüp koklaşayım gibi bir düşüncem olmadı
Foto: AJANSLAR
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Futboldan para kazanamayınca mı oyuncu olmaya karar verdin? br>O yüzden değil. Harçlığımı çıkarabiliyordum ama çok sakatlık oluyordu. Oyunculuğa gelince... Aslında çekingen bir kızdım ama ilk rolümde baktım ki hiç utanmıyorum, rahat rahat oynuyorum ve keyif de alıyorum. Kabuğumu kırdı ve o histen sonra, “Bu işin peşinden gideceğim, ne gerekiyorsa yapacağım” dedim. Futbola veda ettim.
Foto: AJANSLAR
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Futbola ‘erkek sporu’ derler... br>Sertliğinden dolayı öyle görülüyor. Bizler daha narin varlıklarız ya... Ama futbol oynarken daha güçlü hissediyorsun, mıy mıy bir kadın olmuyorsun.
Foto: AJANSLAR
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Hiç ‘prenses’ olmadın mı? br>Yok ya, olmadım. Ama ailem en yoklukta bile bana kendimi prenses gibi hissettirdi, o yüzden şanslıyım.
Foto: AJANSLAR
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Gol attığında nasıl tezahürat ediyorlardı? br>“Bebeğim yine yaptı yapacağını” iyorlardı. “Sen gel bana, sabah çalan alarmım ol, seni hiç ertelemeyeceğim” falan. Onların bağırması dikkatimi dağıtıryordu. (Gülüyor).
Foto: AJANSLAR
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HER GÜN TOP OYNA, GEZ TOZ NEREYE KADAR? br>Dönüm noktan nedir? br>Çok manevi. Annemi sokağın ortasında diz çökmüş ağlarken görmüştüm. 4 yaşındaydım. Ortaokulda bir anda o görüntü gözümün önüne geldi. Hayal mi gerçek mi diye anneme sordum, “Evet gerçek” dedi.
Foto: AJANSLAR
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Bu görüntü neyi değiştirdi? br>Güçlü olmam lazımdı. Hem kendim güçlü olacaktım hem de aileme güç katacaktım. Her gün top oyna, arkadaşlarla buluş, yemek ye, gez toz, nereye kadar? O gerçekle yüzleşmek bana iyi geldi.
Foto: AJANSLAR
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HÜLYA AVŞAR'LI BEREN SAAT'Lİ BİR 'DEVLER LİGİ' GÜZEL OLUR br>Hâlâ top koşturuyor musun? br>Evime yakın bir sahaya gidip haftanın bir iki günü oynuyorum. O özlemimi gideriyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi olsa ve kadınlar sahaya çıksa keşke.
Foto: AJANSLAR
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Bir ‘ünlüler takımı’ kur desem... br>Hadise olabilir, bir konuşma yapmıştı kadınlarla ilgili çok hoşuma gitmişti. Demet Akalın ve Hande Yener olabilir. Rakip takımı yeriz orada. Hülya Avşar, Serenay Sarıkaya, Filiz Taçbaş, Beren Saat... Böyle bir ‘Devler Ligi’ ne güzel olurdu.
Foto: AJANSLAR
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Yeni projeler var mı? br>Son dizim ‘Meryem’ iyi gitti. 30 bölüm oynadık. İlk yerli vampir dizisi ‘Yaşamayanlar’dan da teklif geldi. Ama gereksiz bir soyunma sahnesi olduğunu düşündüğüm için kabul etmedim.
Foto: AJANSLAR
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Sınırın, kulların var mı? br>Projeye, karaktere, hikayeye bağlı. Sınır koymamak gerek. Sahne öpüşmeyi gerektiriyorsa, zaten akışında oluyor. Tabii sınırlarım var, o da bana kalsın.
Foto: AJANSLAR
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İlk kazandığın parayla ne yaptın? br>Garsonluk yapmıştım. Annemi tatile götürmüştüm. Sonra biriktirdiklerimle de ev aldım.(Posta)