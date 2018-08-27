Serdar Taşçı rüzgarı! Hangi büyüğe geliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Son olarak Spartak Moskova forması giyen Serdar Taşçı gözünü Süper Lig'e çevirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir büyükle anlaşma aşamasında olan ve bonservisi elinde bulunan Serdar Taşçı bakın hangi büyüğe geliyor...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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14 yabancı oyuncu sınırı bulunduğu için toplamda iki transfer daha hedefleyen Galatasaray'ın yeni stoperinin yerli olması ihtimali güçlendi. Modeste haricinde bir forvet daha isteyen teknik heyetin sunduğu rapordaki oyuncular yabancı. Welbeck, Origi, Niasse gibi isimlerin bulunduğu listede Türk golcü yok. Galatasaray eğer diğer santrfor adaylarından birini daha kadrosuna katarsa stoper için mecburiyetten Türk bir oyuncu transfer edecek. O isim de Serdar Taşçı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala hareketli saatler yaşayan Galatasaray, hedeflerine geç de olsa bir bir ulaşıyor. Geçen hafta Emre Akbaba transferini bitiren Galatasaray, önceki gün de eski oyuncusu Badou Ndiaye'yi kiraladığını resmen duyurdu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bafetimbi Gomis'i gönderdikten sonra santrfor bölgesinde Anthony Modeste ile el sıkışan san-kırmızılılar, bu transferi de resmiyete kavuşturmasıyla kadrodaki yabancı sayısı 13'e yükselecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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14 yabancı oyuncu sınırı bulunurken toplamda iki transfer daha hedefleyen Galatasaray'ın yeni stoperinin yerli olması ihtimali güçlendi. Modeste haricinde bir forvet daha isteyen teknik heyetin sunduğu rapordaki oyuncular yabancı. Welbeck, Orici, Niasse gibi isimlerin bulunduğu listede Türk golcü yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Galatasaray eğer diğer santrfor adaylarından birini daha kadrosuna katarsa stoper için mecburiyetten Türk bir oyuncu transfer edecek. Bu bağlamda da ön plana çıkan isim gurbetçi oyuncu Serdar Taşçı oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şu an bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcu ile bağlantı kurulurken, forvet transferine endeksli olarak nihai karar verilecek. Bir dönem adı diğer büyük kulüplerle de anılan Serdar Taşçı da Fatih Terim ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle sarı-kırmızılı formayı giymeye çok sıcak bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eğer Taşçı da gelirse sarı-kırmızılıların stoper bölgesinde Serdarlar ikiye çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kısa zamanda transferin noktalanmasını ve maçlara odaklanılmasını istiyor. (Türkiye)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Son şampiyon muhteşem 3'lüsüyle sonuca gitti! PSG sahasında ağırladığı Angers'i 3-1'lik skorla yendi. Maçın gollerini izlemek için videoya tıklayınız...