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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10 Kasım 2019 - 20:06,

Serdar Gürler'den penaltı isyanı!

Göztepe'nin başarılı oyuncusu Serdar Gürler, Yeni Malatyaspor maçının ardından isyan etti.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Serdar Gürler, 1-1 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından hakem Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.

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Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Serdar Gürler, verdikleri emeğin karşılığını alamadıklarını savundu.

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Gürler daha sonra sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

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İşte Serdar Gürler'in sözleri ve yaptığı paylaşım;

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"1 puan 1 puandır. Biz yukarıları hedefliyoruz."

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"Geçen haftaki galibiyeti taçlandırmak istiyorduk ama bazı faktörler bunu engelledi."

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"Elimizde olan maçı başka birileri çevirdi. Biz emek veriyoruz ama bunun karşılığını alamıyoruz."

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"Aldığım darbede kırmızı kart verilmiyor."

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"Ayağım kırılıyordu neredeyse."

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"Kırılmadı ya galiba ondan vermedi."

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"Sen görmeyebilirsin ama VAR var."

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"Ben buna başka bir şey diyemem. Kötü niyetli mi? Anlamadım. "

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"Önümüze bakacağız. İnşallah Alanya’da galip geleceğiz. "

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"Bu sezonki ilk golümü attım."

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"Penaltı pozisyonunu biliyorsunuz, tarihte ilk kez öyle kaçırıldı."

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