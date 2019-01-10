Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Serdar Aziz'den karşı hamle! Fenerbahçe'ye gitmek için...
Fenerbahçe, bir yandan yabancı transferi için çalışmalarını sürdürürken, gündemindeki yerli oyuncular konusundaki tavrını da netleştirdi.
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İşte detaylar...
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Serdar Aziz konusunda Galatasaray’dan, Tolgay konusunda ise Beşiktaş’tan beklenen yanıtlar alamayan sarı lacivertliler, acele etmeyip, oyuncuların kulüpleriyle bağlarını koparması konusundaki gelişmeleri izlemeye karar verdi.
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Tolgay ve Serdar’ın Fenerbahçe’de oynama isteğini koz olarak elinde tutan sarı lacivertliler, kulüplerinin iki futbolcuyu kadro dışı bırakmış olmasını da önemli bir avantaj olarak görüyor.
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Fenerbahçe’nin elindeki bilgi, Galatasaray’ın Serdar Aziz için 4.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği yönünde. Sarı kırmızılıların 4 milyon Euro’ya inebilecekleri de sarı lacivertlilere iletilen bilgiler arasında.
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Beşiktaş ise Tolgay Arslan için 3.750 milyon Euro ve Şener’i istiyor. Fenerbahçe ise bu rakamı astronomik buluyor ve indirim bekliyor. Fenerbahçe yönetimi takas kabul edilmezse en fazla 2 milyon Euro vermeyi planlıyor. Sonuç olarak, Beşiktaş ile Galatasaray, Tolgay ve Serdar için indirim yapmazsa Fenerbahçe yönetimi, ara transferin bitimine kadar beklemesini sürdürecek.
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SERDAR AZİZ'DEN FENERBAHÇE HAMLESİ
Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye gitmek için karşı hamle geldi! Galatasaray’ın artık kadroda düşünmediği ancak transferine izin vermek için 4-4.5 milyon Euro bonservis bedeli istediği Serdar Aziz dün alacakları için ihtarname gönderdi.
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Sarı kırmızılı kulüpten Ocak ayı hak edişi ile birlikte toplam 1.8 milyon Euro alacağı bulunan Serdar Aziz, noter aracılığı ile ödeme emri yolladı. Milli futbolcunun bu hamleyi de anlaşmaya vardığı Fenerbahçe’ye transfer sürecinin hızlanması adına yaptığı belirtildi. Serdar Aziz’in bir an önce alacaklarına karşılık bonservisini alıp Fenerbahçe’ye gitmek adına bu yola başvurduğu belirtildi.
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Tolgay Arslan’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda dün Beşiktaş yönetiminden de ilk kez net ifadeler geldi. İkinci başkan Serdal Adalı, Antalya kampında yaptığı açıklamada, sarı lacivertli kulüp ile temasta olduklarını doğruladı. Adalı, “Fenerbahçe Kulübü ile futbolcumuz hakkında görüşmelerimiz sürüyor. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in alacağı karar doğrultusunda hareket edeceğiz” diye konuştu.
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"GOLLERİM LİGİN İKİNCİ YARISINDA GELECEK"
Geldiğinden beri beklentilere yanıt veremediği eleştirilerine uğrayan İslam Slimani Antalya kampında sarı lacivertli kulübün televizyonuna konuştu. Yıldız futbolcunun açıklamaları şöyle:
"Her şey Slimani’ye bağlı değildir. Ancak forvetler gol atamadığında eleştirilir, bu çok normal bir durumdur. Ben kendimi tanıyorum, oynadığımda her şeyi veren bir oyuncuyum ben de. Bana göre en önemlisi bu. Ben, takımıma katkı sağlamak isteyen, çabalayan bir oyuncuyum, maçlar kazanmak istiyorum. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Biz bir takım oyunu oynuyoruz, burada sadece 1 kişiye bağlı değildir her şey, sadece Slimani’ye bağlı değildir. Goller geldiğinde, takım da iyiyse özgüven artar. Takımın iyi gitmesiyle orantılıdır. Forvet takıma bağlıdır.
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Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe gündemi hakkında bilgi verdi...