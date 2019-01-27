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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Depo Photos
27 Ocak 2019 - 11:23,

Serdar Aziz olmadı, o geliyor!

Galatasaray'ın takımda düşünmediği Serdar Aziz için ezeli rakip Fenerbahçe devreye girmiş hatta oyuncuyla anlaşmıştı...

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Ancak kulüpler arası yapılan görüşmeler sonunda tecrübeli futbolcunun transferi rafa kalktı.

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Serdar Aziz transferinin çıkmaza girmesi üzerine Fenerbahçe stoperde rotayı Çizme'ye çevirdi.

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İtalyan Sky Sports, sarı-lacivertli kulübün, Milan'da forma giyen Cristian Zapata'ya 2.5 yıllık kontrat teklif ettiğini duyurdu.

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Kolombiyalı savunmacının menajeri Ivan Cordoba ile Milan Sportif Direktörü Leonardo'nun önceki gün bir görüşme yaptığı kaydedilirken, ikilinin Fenerbahçe'nin teklifini de konuştuğu bildirildi.

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FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki Zapata'nın başka teklif olmadığı için sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı öne sürüldü.

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Ancak İtalyan ekibinin hocası Gattuso'nun, "Zapata bizim için önemli bir oyuncu, kalmasını istiyoruz" sözleri kafa karıştırdı.

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Transferi Milan'ın tavrı ve Zapata'nın tercihi şekillendirecek.

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Bu arada Genoa maçında sakatlanan Zapata'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Kariyerine ülkesi Kolombiya'da başlayan Cristian Zapata; Udinese, Villarreal ve AC Milan formaları giydi.

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Bu sezon 17 resmi maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki Zapata, Kolombiya Milli Takımı'nda da 54 maçta forma giydi.

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Sky Sports'un 'Fenerbahçe, Zapata'ya 2.5 yıllık teklif yaptı' haberi İtalyan spor sitelerinde bir anda gündem oldu. Görüşmelerin sürdüğü belirtildi. (Takvim)

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