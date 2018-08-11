Serdar Aziz bombası! İngiltere...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'ın milli yıldızıyla ilgili flaş bir transfer hamlesi geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Serdar Aziz ile ilgili flaş gelişmenin detayları şöyle...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz'i İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin kadrosuna katmak için teklif getirdiği ancak olumlu yanıt alamadığı ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray ile Stoke City arasındaki Badou Ndiaye pazarlıklarında sürpriz bir ismin masaya geldiği bildirildi. Premier Lig'den Championship'e düşen İngiliz ekibi, Galatasaray'ın milli stoperine talip oldu. Sarı-kırmızılılar kararı Serdar'a bıraktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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27 yaşındaki futbolcu kendisine gelen cazip teklife karşın Galatasaray'da kalmak istediğini bildirdi ve böylece bu transfer gerçekleşmedi. İngilizlerin Serdar'a yıllık 2.8 milyon eurodan 4 senelik sözleşme önerdiği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'da Serdar Aziz'le İtalyan devi Inter de ilgilenmiş ama transfer gerçekleşmemişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansa göre önümüzdeki yaz döneminde de Serdar Aziz'in transferin gözde isimlerinden biri olabileceği belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında olan Serdar Aziz, geçen sezonun ikinci yarısında başarılı bir görüntü çizmişti. Bu yaz hazırlık kampında sakatlığı yüzünden takımla yeterli şekilde çalışma imkanı bulamayan Serdar Aziz, sadece AEK'ya karşı forma giymişti. (Akşam)