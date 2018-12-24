Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Serdar Ali Çelikler'den Oğuzhan'a: "Aymazlığın da bir limiti olur"
CNN Türk'te yayınlanan "Pazar Akşamı Futbol" programında Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır ile Haber Türk Yazarı Serdar Ali Çelikler, Beşiktaş'ın mağlubiyetiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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Serdar Ali Çelikler: "Bir futbol takımında 4 tane unsur var. Yönetim, teknik kadro, oyuncu kadrosu ve taraftarlar. Yönetim bu sene iyi bir sınav vermedi. Kadro erimesini durduramadılar. Ciddi bir mail erime ile beraber yanlış transfer politikası eklenince başarısızlık geldi. Bu büyük örtülü bir feda dönemi yaşandığını düşünüyorum Beşiktaş'ta."
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Serdar Ali Çelikler: "Canbazlık yaptığını düşünüyorum Beşiktaşlı bazı yöneticilerin. Şenol Güneş tamamıyla masum değil. Hocanın da tam bir performans veremediğini düşünüyorum ... Hocanın milli takımla ilgili planları olduğunu düşünüyorum. Hocanın aşırı derecede yalpaladığını düşünüyorum. 65 yaşındaki bir kişiye yakışmayan hareketler yaptığını düşünüyorum. Bunun sebebinin de milli takım hedefiyle ilgili olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
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Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup'un 4-1'lik Kasımpaşa yenilgisinin olduğu gece eğlenmesini eleştiren Çelikler, "Senin ne işin var "Gizli Kalsın'da" filan. O gece de çıkmayı ver. Aymazlığın da bir limiti olur. Beşiktaş taraftarı racon kesecektir. Bunu yönetime kadar etkisi olacağını düşünüyorum.
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Tayfun Bayındır: "Mustafa Denizli'nin hakkını teslim edelim. Mustafa hocanın davetlisi olarak Kasımpaşa Spor Tesisleri'ne gittik. Mustafa hoca orada," Ligin en keyif veren futbol takımlarından biri biziz dedi. Şampiyonluk hesaplarını da yapmış hoca. Bir Mustafa Denizli farkı olduğu çok net. Kemal Özdeş'e haksızlık etmek istemiyorum. Bir level atlattı, belli bunu görüyorsunuz. Finallerin hocası. Bu şu anda Mustafa Denizli Başakşehir'in de başında olsa, Fenerbahçe'de de olsa böyle olurdu. Kasımpaşa sezon sonuna kadar şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir."
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Tayfun Bayındır: "Beşiktaş cephesinde tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi yönetim ile hoca arasında uçurum var. Soğukluk var. Bu mağlubiyetten sonra akşamki yönetim toplantısında bazı yöneticiler hoca ile acaba devre arasında yolları ayırsak mı diye değerlendirme yapmışlar. Yönetimde geniş bir kesim hocaya karşı rahatsızlık duyuyorlar. Şenol Hoca'nın performansında ciddi erozyon olduğunu düşünüyorlar. Şenol Güneş'in de kendi açısından haklı olduğu noktalar var. En iyi oyuncularımı verdiniz. Tosic kalsın dedim verdiniz. Marcelo kalsın dedim verdiniz gibi hocanın değerlendirmeleri var."
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Tayfun Bayındır: "Beşiktaş'ın hala ve hala şampiyonluğun önemlş adaylarından olduğunu düşünüyorum; ama geçen 2 sezonki gibi Şenol Güneş'in motive olmadığını düşünüyorum. Mehmet Kulaksızoğlu Beşiktaş'ın eski şampiyonluklarında gizli kahramanlardan biridir. Onun ayrılığı hoca ile yönetim arasını soğuttu."
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Şenol hoca Yıldırım Demirören'i ziyaret ediyor. Direkt İbrahim Seten'i yazılarından dolayı şikayet ediyor. 2 twitini şikayet ediyor. O twitlerde hem Fatih Terim'e hem de Şenol hocaya gönderme var. Şenol hoca direkt bunu üzerine almış. Çünkü yemekte İbrahim Seten bunu Şenol Güneş'e söyledi. Hoca geldi, oturduk. Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan da vardı. Yanlış anlaşıldığını söyledi ve olay tatlıya bağlandı.