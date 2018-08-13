Serdar Ali Çelikler yılın transferini açıkladı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ünlü spor yazarı ve yorumcu Serdar Ali Çelikler, Türk futboluna dair önemli soruları Spor Arena'ya yanıtladı.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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İşte Çelikler'in sözlerinden önemli satırbaşları...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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ALİ KOÇ COŞKUYU GETİRDİ
- Ali Koç göreve gelirken hep felsefe değişikliğinden bahsetti. Fenerbahçe'de bu kısa zaman müddetince neler değişti?
Ali Koç çok şeyi değiştirdi. Her şeyin başında coşkuyu geri getirdi. Futboldaki iklim konusunda da büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye ve sonrasında Türk futboluna barış iklimi ve liyakata verilen önemin artarak devam edeceğini göreceğiz.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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- Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si ile Cocu'nun Fenerbahçe'si arasında ne gibi farklar gördünüz? Sarı-lacivertlilerin Benfica karşısındaki şansı nedir?
Çok büyük farklar var, öncelikle pozitif bir enerji var. Daha öne oynamaya çalışan bir takım var. Taktik bilinci daha yüksek bir takım var. Rakipten çok kendini düşünen, öne oynamaya çalışan bir takım var. Oyuncuların çoğunun aynı olması, hatta aynı oyuncuların yan yana oynaması dahi bu gerçeği değiştirmez. Aykut Kocaman'ın aynı takımına bir tek Emenike'yi katan Ersun Yanal'ın Nisan'da şampiyon olduğunu unutmayalım. Oyuncudan ziyade mentalite değişti... Fenerbahçe'nin Benfica karşısındaki şansını zayıf görüyorum. Benfica Fenerbahçe'den daha iyi, daha tecrübeli ve oturmuş bir takım. 1-0'lık da skor avantajları var. O yüzden zor görüyorum.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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- Fikret Orman ile Şenol Güneş arasındaki söz gerilimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun takıma yansımaları nasıl olur?
Bu yeni bir gerilim değil. Şenol Güneş ile çalışmak son derece zor. Fikret Orman bunu iyi götürdü. Güneş açıklamalarında "Dövseler de gitmeyeceğim" diyordu, o yüzden hocanın da bu tartışmaları taktığını düşünmüyorum. Daha fazla problem olacağını da. düşünmüyorum. Ama Şenol Güneş'in olduğu yer arar ara bu tip krizler oluyor. Hoca gerçekten zor bir insan.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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FİKRET ORMAN "BASKIN BASANINDIR" DEDİ
- Fikret Orman'ın erken seçim kararını nasıl yorumluyorsunuz? Bu hamle sadece bir kan değişikliği olarak yorumlanabilir mi?
Anladığım kadarıyla, yönetim kurulunu değiştirmek, daha kuvvetli bir yönetim yapmak istiyor. Muhalefetin sesini kesmek istiyor. Bence insanlar yanlış bir karar aldığını düşünüyor olsa da , 'baskın basanındır' modelini benimsedi başkan. Mayıs'ı bekleseydi muhtemele o adaylar çıkardı. Ekimde tekrar kuvvetlenmek istiyor. Bu şartlar altında ekimde başka bir adayın çıkmayacağını düşünüyorum.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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GOMİS: SIRADAN BİR MUTSUZ ÇALIŞAN KRİZİ
- Galatasaray'daki Gomis krizini nasıl yorumlamalı? Geçen sezon gol kralı olan Gomis zam istemekte haklı mı?
Zam istemiş, kabul edilmemiş. Gomis'in de yanları ağrımış. Gomis'in geçen sene de yanları ağrımıştı. Daha iyi teklif varsa gitsin, yoksa o şartlarda oynamaya devam et dediler. Gomis'de bundan daha iyi şartları olan bir takım bulamadıkça Galatasaray'da oynamaya devam edecektir. Sıradan bir mutsuz çalışan performansından öte bir krizden başka bir şey olarak değerlendirmiyorum.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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- Galatasaray'da Fatih Terim, Gomis, Belhanda ve Feghouli gibi yıldızlarını kenarda oturtarak bir mesaj verdi. Sizce sarı-kırmızılılar bu üç oyuncu ile sezonu götürebilir mi?
Hem onlara hem yönetime verdi. Yönetime malzeme bu dedi. Fatih Terim'e yakın çevresine sponsoru da mı ben bulayım, ekonomiyi de ben mi yöneteyim dediğini biliyorum. Elimdeki malzeme bu mesajını verdi.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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KADRO TÜRKİYE İÇİN YETER Mİ, O DA TARTIŞILIR
- Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Bu kadro başarı için yeter mi?
Çekilecek kuraya bağlı. Bugünden 1-1,5 ay sonranın futbolunu bilemeyiz. Kadro Türkiye için yeterli mi o bile tartışılır. Diyelim ki Gomis'e istediğinden de fazla zam yapıldı. Gomis bu sene 29 gol atabilir mi? Galatasaray için kritik soru bu.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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- Üç büyük takımı izleme şansı bulduk. Bu takımlar arasında kalite ve form olarak hangisi ön plana çıktı?
Futbol olarak en çok Beşiktaş'ı beğendim. En az da Fenerbahçe'yi beğendim. Galatasaray tecrübesiyle kazandı. Bu sene ligin çok zor geçeği açık bir gerçek.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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BİRİNCİ ADAY BAŞAKŞEHİR
- Başakşehir bu sezon şampiyonluk iddiasını sürdürür mü?
Bence yine birinci aday. Çünkü karosunu büyük ölçüde korudu. Bir de mali krizi yok. Takımlar 2-3 ay maaş ödeyemezse performansları düşer; ama Başakşehir'in böyle bir riski yok. Yine bu şartlar altında şampiyonluğa oynayacak takımların başında geliyorlar.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN - Foto: Hürriyet
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YILIN TRANSFERİ MUĞDAT
- Transfer sezonunun nasıl buluyorsunuz? Üç büyükler arasında en mantıklı politikayı izleyen kulüp sizce hangisi?
Hepsi mantıklı aslında. Hiçbirinde para yok. Bundan sonra yöneticiler makul transfer yapmaya alışacaklar. Hırsız yöneticilerin eleneceğini göreceğiz, çünkü soyulacak bir şey kalmadı. Hokkabaz menajerlerin kulüp satın aldıklarını görüyoruz. Soyacak kulüp bulamayınca banka hortumcuları gibi kulüp almaya başladılar. Bu saatten sonra gerçek futbolseverler, daha oturaklı futbol adamları kulüpleri yönetecekler.. Yılın transferi Muğdat'tı çünkü böyle transfer yapmak lazım... Senelik 2,3 milyon TL, 300 bin Euro civarında para alıyor. Bundan sonra kulüplerimizin yapması gereken bu.