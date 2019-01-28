Serdar Ali Çelikler: "Millet verem oldu, transfer yok"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Göztepe'yi beğenmedim. Kemal Özdeş benim için hayal kırıklığıdır. Hep sağ ön tarafta oynattığı Halil'i sırf Mariano'nu kovalasın diye sol kanada koydu. Hem de Serdar Gürler'i kaybediyorsun. Korkunun ecele faydası yok. Mariano maçın adamı oldu sonuçta. Onyekuru saha balçık olmasa en az 2 gol atardı.
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Galatasaray'ı ve Fatih Terim'i tebrik ederim .. Maçın adamı Bartali; onu tebrik ediyorum. O kim, Galatasaray'ın kondisyoneri. Fatih Terim demek ki eleştirileri dinliyormuş. Yasin Küçük denilen arkadaşımız yeterince verimli olamadı. Hemen fark etmiş. Ligin ilk yarısındaki Galatasaray olsa 60. dakikada 2-0 geriye düşerlerdi.
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Mariano ve Feghouli'yi ligin ikinci yarısı itibarıyla çok beğeniyorum. Terim yönetime 4 gün süre kazandırdı. Bu tip bir maçı Türkiye'de Galatasaray'dan başka kimse kazanamazdı. Galatasaray puan kaybetse bile şampiyonluk yolunda 1 numaralı favorim.
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Fatih Terim'i çok eleştirmiştim. Ya teknik direktörlük yap ya başkanlık yap, ikisini bir arada yapınca olmuyor dedim. Kongre üyeleri içinde artık başkanlık zamanınız geldi diyenler var. İstifa filan etmez. Taraftara sözüm var filan onlar PR çalışması. 3,5 milyonu bu saatten sonra hocaya kimseye vermez. Hocanın emekliliğini ilan etmeyeceği için devam eder. İnandırıcı değil. Gelelim yönetimin beceriksizliği konusunda adam haklı mı değil mi diye bakalım.
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Santrfor konusunda yerden göğe kadar haklı. Ey Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek'e sallıyordun 'Galatasaray'ın parasıyla uçakları ben de indiririm" diye. Haydi indirsene. Fatih Terim nu yönetimi beğenmeme konusunda yerden göğe kadar haklı.
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Ben Galatasaray başkanlarını Alp Yalman'a kadar tanırım. "Katli vacip", tarihin en kötü başkanı olarak görülen Dursun Özbek bir kadro kurdu. Başına da Fatih Terim'i getirdi. 15 gün sonra Mustafa bey geldi. Geldiğinde takım liderdi. Biz bu futbolcuların parasını nasıl ödeyeceğiz derken, Dursun Özbek'in SPK'dan yaptığı sermaye artırımından para geldi. Sonra Ndiaye 16 milyon Euro'ya satıldı ve şampiyonluk geldi. Şampiyonlar Ligi'nden de 40 milyon Euro aldınız.
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Bu sene Fener patladı. Fikret Orman 'Paralar nerede'. Bir tek Başakşehir var. Bundan 1 yıl önce olmayan bir futbolcuyu 11 milyon Euro'ya satmışsın. Bu kadar üst üste olumlu gelişmeler başına gelen bir başkan hatırlamıyorum. İnan edelim başkan da sen de bir şeyler yap. Bunlar hiçbir Galatasaray başkanına nasip olmayan bir şey. Ondan sonra da Fatih Terim bizi çok eleştiriyor... Eleştirecek tabii ya. Millet verem oldu, hala transfer yok.