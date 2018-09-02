Serdar Ali Çelikler: Bu ne iştir Cocu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 3 puan toplayabilen ve transfer döneminin en hareketli kulübü olan Fenerbahçe, sezonun 4. haftasında evinde Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, ilk 4 haftada 3 yenilgi alarak 3 puanda kaldı ve 1971-72 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını yaptı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Habertürk Yazarı Serdar Ali Çelikler, "Her eleştiriyi saldırı olarak değerlendirmeyecekseniz anlatayım" ifadeleri kullanarak Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi. Yapılması gerekenleri söyleyen Çelikler, Cocu'ya "Hayatında doldur boşalt oynatmış mı?" sorusunu yöneltti.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Bu şartlar altında, bu kadar yüksek oranda top kaybı ile baskı kurmanız imkansız oluyor. Buna karşın bulduğunuz pozisyonları da gole çeviremiyorsanız kazanamazsınız. Fenerbahçe haftaya da kazanamaz. Sonraki hafta da... Çünkü Fenerbahçe futbol takımı yönetimi doğru işlemiyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 8
1907 Derneği üyesi bu sevgili arkadaşıma göre Fenerbahçe her şeyi doğru yapan bir anlayıştaydı ve Kayseri maçını kazanacaktı. Ben ise Fenerbahçe'nin kazanamayacağını söylüyordum. Çünkü Fenerbahçe futbol takımı iyi yönetilmiyor. Herkes alınan oyuncuların yaşını ve maliyetini söylüyor. Ali Başkan da bu yöne vurgu yapıyor. Peki bu oyuncular kaliteli isimler mi? Bu soruyu kimse sormuyor.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Her eleştiriyi saldırı olarak değerlendirmeyeceklerse yapılması gerekenleri anlatacağım:
1- En başta her eleştiriyi "satır aralarını okuyun" diyerekten düşmanlık olarak algılamaya ve algılatmaya çalışmaktan vazgeçin.
2- Cocu'ya sadece şu soruyu sorun: Hocam hayatında, futbolculuk ve teknik direktör ömrün boyunca herhangi bir takımında son 20 dakika doldur boşalt oyun oynadın mı oynattın mı? O zaman bu ne iştir? Bu soruya mantıklı bir cevabı yoksa ciddi bir uyarı yapın.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 8
3- Dünyada hangi takım, iki stoper önünde Topal; onun yanında da Elmas; geri kalan herkes ileride gibi bir diziliş olabilir mi? Cevap belli: Olamaz.. O zaman Cocu'ya yeniden "Bu ne iştir" demek lazım.
4- Cocu bu iki soruya mantıklı cevap veremezse ki veremez; o zaman uyarıdan öte müdahale edilmesi lazım.
5- 3. golde hatalı olmasına hatalı ama Harun olmasa maç 5-6 olurdu bu takımın defans işleyişi sorunlu ise buraya özel bir çalışma yapılmalı.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 8
6- Orta saha belli ki Topal - Yassine- Jailson olacak. Bu 3'lü önlerinde Valbuena - Ayew - Slimani ile yine yumuşak kalır mı?
7- Hala takımı set oyununa çıkaracak kimse yok. Benim önerim burada Ayew oynayabilir. Top çıkarır; kalçasını koyar faul alır. Ayağından zor top alınır. Eğer ikna edilebilirse yeni Emre Belözoğlu gibi oynayabilecek tek isim Ayew gibi duruyor. Bence 4-3-3 oynayacaksa 4'lü defans önünde oyun kurucu Ayew; sağında defansif Jailson, solunda Elmas (Topal) olabilir. Öndeki 3'lü de Slimani-Benzia ve Barış (Valbuena) gibi bir diziliş olabilir.
8- Muhakkak Türkiye'yi tanıyan bir hoca ekibe dahil olmak zorunda. Bunu uzun uzadıya anlatmaya gerek yok. Kesin ve kesin bir Türk teknik adam lazım bu ekibe.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 8
9- Bir soru da Comolli'cilere.. Mensah gibi dripling ile oynayan bir orta alan oyuncusu var mı Fenerbahçe'nin?
1971-72 sezonundan bu yana lige en kötü başlangıç ile 2009-10 sezonundan bu yana ilk kez 3 maç üst üste kaybeden bir Fenerbahçe var. Bu takımın şampiyonluk yarışında olması zorlaştı. Bu zamandan sonra gelişim görmeliyiz. Gelişim de göremezsek de bu hocanın geleceği de tartışılmalı..