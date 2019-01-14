Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Serdar Ali Çelikler: "Belhanda gitmek istiyor; çünkü..."
Serdar Ali Çelikler, CNN Türk'teki Pazar Akşamı Futbol programında Younes Belhanda ile ilgili yeni bir gelişmeyi aktardı. İşte o sözler...
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Belhanda geçen senenin başı gibi menajerini değiştirdi. William d'avila ile anlaştı. Giuliano'yu Fenerbahçe'ye alıp Suudi Arabistan'a gönderen kişi... Senegallilerin, Avrupa pazarındaki Kamerunlu futbolcuların temsilcisi. Geleceğin Mendez'i deniyor. Belhanda ile anlaştı ve onu götüreceğini söyledi.
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Belhanda gitmek istemiyordu. Sezon başında Crystal Palace istedi, Galatasaray'da mutlu olduğu için gitmedi.. Gitme sebebini Fenerbahçe maçındaki hareketi sebebiyle kendisine verilen 200 bin Euro ceza, yakın çevresine öyle sölüyor
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O da diyor ki Ndiaye'den ne kadar yapıyorsunuz. 10 bin Euro diyorlar. Menajerini arıyor ve gitmek istediğini söylüyor. William d'avila da ... Bitmiş bir şey yok ama 7 milyon Euro ile 9 milyon Euro arasındaki bir fiyata Belhanda imza atacak. Maicon'a o paralara talip bir kulüp şu anda yok. Bu Galatasaray'ın satış bölümü.
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Stuttgart'ın Ozan Kabak teklifi reddedildi ama sezon sonu gideceğini biliyoruz. Belhanda'dan gidecek yere Galatasaray İngiltere'den bir 8 numara bakıyor. İki yönlü, bir zamanların Selçuk'u diyebiliriz. Menajerine söz verdim o yüzden açıklayamıyorum. Belhanda'nın gitme ihtimaline karşı bakılan bir futbolcu değildi.
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Marcao'nun yıllık maliyeti 800 bin Euro. 22 yaşındaki bir futbolcu. 3,5 milyon Euro değil bonuslarla birlikte 4,2 milyon Euro'ya mal olacak. Bence günümüz futbol piyasasında çok büyük bir para değil. Galatasaray neden bu kadar erken açıkladı? Emre Taşdemir'i açıklamamak için açıkladı. Muğdat Çelik, Bilal gibi transferlerden Galatasaray taraftarları rahatsız olmasın diye açıkladılar.
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Alan transferinde oyuncu Çin Kulübü'nden yıllık 6 milyon Euro. Çin Kulübü oyuncuyu göndermek istiyor. Alan da gelecek sene alacağı 6 milyon Euro'dan vazgeçmek istemediği için yarısını Galatasaray'dan imza parası olarak, yarısını da Çin'den istiyor. Oyuncu kesinlikle imza parasından vazgeçmiyor ve yıllık 4 milyon Euro istiyor. Şu anda pazarlık sürüyor.
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Oyuncu ben gitmiyorum Çin'de devam etmek istiyorum diyebilir ama bence bitecek bu transfer. Galatasaray'ın Alan'ın gelmemesi ihtimalini göz önüne alarak Premier Lig'den bir forvet kiralayacağı söyleniyor. Cenk Tosun iddiaları da oradan çıktı.
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"ERSUN YANAL GAZ YAPIYOR"
Pazar Akşamı Futbol programında Fenerbahçe'nin bulunduğu konumdan nasıl kurtulabileceği konusunda Serdar Ali Çelikler önemli açıklamalarda bulundu. Çelikler Ersun Yanal'ın ortaya koymaya çalıştığı futbol felsefesiyle ilgili, "İyi kadron yoksa iyi futbol takımı yok. Hoca gaz yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.CNN TÜRK canlı yayınında Pazar Akşamı Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. Çelikler konuşmasında, "Slimani, Frey ve Soldado dışında, arkadaki hiçbir oyuncunun kariyerlerinde 10 gollü sezon yok. Neyle gol atacaksın? Kimle gol atacaksın? Arkadaki oyuncuların skorer değilse sen maç kazanmakta zorlanırsın. Veya santraforun 30 tane atacak. Öyle bir santrafor da yok. O zaman nasıl maç kazanacaksın? Felsefe tamam da iyi kadron yoksa iyi futbol takımı yok. Teknik bir şey yok hoca gaz yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.