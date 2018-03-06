Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Serdar Ali Çelikler: Aykut Kocaman'a destek lazım, ruh hali iyi değil
Ünlü yorumcu ve yazar Serdar Ali Çelikler, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'de asıl sorunun Aziz Yıldırım zihniyeti olduğunu söyleyen Çelikler, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da ruh halinin iyi olmadığını ve desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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İşte Çelikler'in Spor Arena'ya yaptığı haftalık değerlendirme...
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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Quaresma'ya verilen 5 maçlık ceza sizce ağır mı?
3 veya 4 maça düşer. Türkiye'de büyük takımsanız, Siz istemediğiniz müddetçe, oyuncularınıza kurallar ölçüsünde ceza gelmez. Quaresma'nın cezası da 4'e veya 3'e düşecektir. Herkes Caner'in 6 maçı neden düşmedi diye soracaktır. O dönemi hatırlayın. Caner Talisca ile kavga etmiş, birtakım sorunlar yaşamıştı. O 6 maçlık ceza da Beşiktaş kulübünün kısmi onayı da vardı. Quaresma'da böyle bir olay olmayacağı için bu 5 maçla da kalmaz. 4'e veya 3'e düşer.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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-Fenerbahçe Beşiktaş'tan sonra Akhisarspor'a da ligde yenilerek şampiyonluk yarışında yara aldı. Sizce bu kötü gidişin temel sebebi nedir?
Fenerbahçe'deki ana sorun Aziz Yıldırım'dır ve onun yönetim anlayışıdır. Aziz Yıldırım dünyanın en iyi hocası kimse, onu getirse, dünyanın en iyi kalecisini getirse, 250 milyon Euro harcayıp takım kursa gene takımı kalıcı başarılara ve huzura ulaştıramaz. Çünkü Onun zihniyetini taraftar ve camiası artık reddediyor. Bu negatif enerji ile ne yapsanız olmaz.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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"KENDİNE AİT OLMAYAN KUSURLARI ÜSTLENMEKTEN BU HALE GELDİ"
-Aykut Kocaman'ın basın toplantılarında ve maç sonlarında polemik yaratıcı sözler sarf etmesini nasıl yorumlamalı?
Aykut Kocaman'ın acilen bir destek alması lazım. Ruh halini iyi görmüyorum. Hocanın psikolojik durumu son derece kötü gözüküyor. Fiziki görünümünden konuşma şekline, kullandığı ifadelerden vücut diline kadar her şey ruh halinin kötü olduğunu gösteriyor. Aykut Kocaman kendine ait olmayan kusurları da üstlenmekten bu hale geldi. Örneğin tribünlerin boş kalmasının sebebi tamamen ona ait değil; ama bu konuyu da tek başına üstleniyor. Ben Aykut Kocaman'ın dostu da yok diye endişeleniyorum. Hiç olmazsa 2 dostu artık, "Basın toplantısında konuşma, şu fiziki görünümüne bir çekidüzen ver, bu kadar negatif gözükme, güçlü dur derdim. Bu şekilde ona yardımcı olacak kimse de yok et.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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-Galatasaray iki maçta toplam 12 gol attı. Sarı-kırmızılılar sizce bu formu sezon sonuna kadar sürdürebilir mi? Geçen sezon Tudor Fenerbahçe maçının ardından düşmüştü. Aynı kötü senaryo gerçekleşir mi?
Karabükspor'a atılan 7 gol, Bursaspor'a atılan 5 gol, sadece takımların zayıf olmasıyla açıklanamaz. Takımdaki oyuncuların iştahı da bunda etkendir. Açık söyleyeyim, Galatasaray henüz Terim'in aklındaki oyunun çok uzağında. Bir oyuncu bütünlüğü ve takım iştahı gelmiş gibi gözüküyor. Oyuncuların iştahı ve bu verimlilikle geçilecek maçlar geçildi. Fenerbahçe maçıyla birlikte artık "oyun" oynamaya da ihtiyaç var. Bunu sağlayıp sağlayamadığını hep birlikte göreceğiz ama Tudor dönemi kadar puan kaybetmeyeceğinden emin olunabilir.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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-Fatih Terim 4 takım sonuna kadar kovalayacak dedi. Bu 4 takım arasından şampiyonluğa en yakını sizce hangisi?
Benim başından beri şampiyonluk puanım 73 veya 72. 74 puana bir takımın ulaşabileceğini sanmıyorum. Matematiksel olarak, 72,73 puana ulaşması en zor takım Fenerbahçe (9 galibiyet 1 beraberlik).. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'ye göre 1 veya 2 beraberlik limiti var. Bu minvalde Başakşehir ile Galatasaray'ın şansı daha fazla. Puan barajı yükselirse Başakşehir ya da Galatasaray olur. Baraj düşerse Beşiktaş avantajlı.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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Avrupa'da maçlarda hakemler bu kadar tartışma konusu olmazken, Türkiye'de futboldan çok hakem konuşulmasının sebebi nedir?
Avrupa'da da konuşuluyor; ama Avrupa'da nispeten daha az hata oluyor. Bir de orada otorite problemi olmuyor. Organizasyona güven var. Hakemler bizi şampiyon yapmak istemiyor, federasyon rakibimizi şampiyon yapacak, bu sene ne yaparsak yapalım başarılı olamayız gibi genel geçer komplo teorileri yapmıyorlar. Maç bazında eleştiri yapıyor hocalar. Çünkü organizasyona güveniyorlar.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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-Fatih Terim basın toplantılarında ve maçlarda sakin, polemikten uzak tutumuyla dikkat çekiyor. Hoca sizce değişti mi?
Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı. Hocanın agresif iş yapmasını gerektirecek durum olmadı. Kendisini yıpranmış olduğu bir dönemde takımın başına geldiği aşikar. Agresiflik şu anda işine gelmez. Takındığı tavır şu anda doğrudur. İleride çıkış yapması gerekirse yapacaktır. Biraz da olaylar, agresif olmayı gerektirecek pozisyonda gelişmedi.
Haber: Görkem ÇOKSEZEN / Foto: Hürriyet Arşiv
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-TFF her hafta kulüplere binlerce TL ceza kesiyor... Sizce bu cezalar caydırıcı mı?
Para cezalarından başka bir ceza aklıma gelmiyor. Türkiye'de federasyon özgür değil. Benim gibi hiçbir bağlantısı olmayan, iş adamı olmayan, dolayısıyla Ankara'dan bir beklentisi olmayan adamlar gelmediği müddetçe de özgür bir federasyon olmaz. Ayrıca delegasyon yapısının muhakkak değişmesi lazım. Onu da iş adamı karakterinde insanlar sağlayamaz. Özgür, gerçekten bağımsız ve dolayısıyla daha adil federasyon istiyorsak, benim federasyon başkanı olmam lazım, benim gibi birinin TFF başkanı olması lazım..