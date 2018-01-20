Beşiktaş'ta işler karıştı! Şenol Güneş...

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya deplasmanında start verecek. Pazar akşamki maç öncesi ise kadroda önemli değişiklikler var...
Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
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Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
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Cenk Tosun'un, Everton'a transferi sonrası milli golcüden yoksun mücadele edecek olan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ilk 11'de sürpriz yapacak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
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Güneş, Antalyaspor maçının kadrosunu iki oyuncu dışında belirlemiş durumda. Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumlarının netleşmemesi Şenol Güneş'i Vida-Mitrovic ikilisini oynatmaya mecbur kılacak gibi görünüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
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Siyah beyazlılarda ise forvette Negredo'nun oynaması kesin gibi... İşte, Beşiktaş'ın olası Antalyaspor maçı ilk 11'i...