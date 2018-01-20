« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Beşiktaş'ta işler karıştı! Şenol Güneş...
Futbol

Beşiktaş'ta işler karıştı! Şenol Güneş...

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya deplasmanında start verecek. Pazar akşamki maç öncesi ise kadroda önemli değişiklikler var...

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
1 / 14

Cenk Tosun'un, Everton'a transferi sonrası milli golcüden yoksun mücadele edecek olan siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş ilk 11'de sürpriz yapacak...

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
2 / 14

Güneş, Antalyaspor maçının kadrosunu iki oyuncu dışında belirlemiş durumda. Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumlarının netleşmemesi Şenol Güneş'i Vida-Mitrovic ikilisini oynatmaya mecbur kılacak gibi görünüyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
3 / 14

Siyah beyazlılarda ise forvette Negredo'nun oynaması kesin gibi... İşte, Beşiktaş'ın olası Antalyaspor maçı ilk 11'i...

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
4 / 14

FABRİCİO

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
5 / 14

GÖKHAN GÖNÜL

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
6 / 14

VİDA

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
7 / 14

MİTROVİÇ

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
8 / 14

ADRİANO

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
9 / 14

ATİBA

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
10 / 14

OĞUZHAN

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
11 / 14

QUARESMA

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
12 / 14

TALİSCA

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
13 / 14

BABEL

Kaynak: Hürriyet Arşiv / İsmail ER
SON GÜNCELLEME
14 / 14

NEGREDO

Şenol GüneşAntalyaspor

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER