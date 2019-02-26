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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Spor Arena / Kaynak: Hürriyet Spor
26 Åžubat 2019 - 07:22,

Ä°ÅŸte o anlar! 'Soyunma odasÄ±' zannedince...

BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan derbi tarihi bir sonuÃ§la sona erdi.

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BeÅŸiktaÅŸ ile FenerbahÃ§e arasÄ±nda oynanan derbi tarihi bir sonuÃ§la sona erdi.

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Vodafone Park'taki derbide ekranlara yansÄ±mayan ilginÃ§ anlar yaÅŸandÄ±...

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3-3 sona eren dev maÃ§Ä±n Ã¶ncesinde Burak YÄ±lmaz ve GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l eski hocalarÄ± Ersun Yanal'Ä±n yanÄ±na gitmiÅŸti...

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Futbolcular eski hocalarÄ±yla hasret giderdi ve baÅŸarÄ± dileklerinde bulundu.

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GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l de 2013-2014 sezonunda beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eski hocasÄ±nÄ±n yanÄ±na giderek ona sarÄ±ldÄ±.

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AynÄ± zamanda olaylÄ± ÅŸekilde BeÅŸiktaÅŸ'tan FenerbahÃ§e'ye transfer olan Tolgay Arslan hocasÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ'in yanÄ±na koÅŸtu.Â

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Son olarak ise Caner Erkin, FenerbahÃ§e kulÃ¼besine geldi.

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TecrÃ¼beli futbolcu, Manisaspor dÃ¶neminde de hocalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Ersun Yanal'la ayak Ã¼stÃ¼ sohbet etti.

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Caner, daha sonra BeÅŸiktaÅŸ yedek kulÃ¼besine doÄŸru yÃ¶neldi...

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Teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ, Caner'e 'Neredesin Caner?' diye sordu...

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TecrÃ¼beli teknik adam oyuncusunun soyunma odasÄ±ndan geÃ§ Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken Caner, 'Soyunma odasÄ± deÄŸil hocam, Ersun hocanÄ±n yanÄ±ndan geliyorum. BaÅŸarÄ± diledim." cevabÄ±nÄ± verdi.

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Daha sonra seremoniye geÃ§ildi.

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Caner Erkin, derbide formayÄ± Adriano'ya kaptÄ±rÄ±rken oyuna ikinci yarÄ±da dahil oldu.

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Ã–te yandan Åženol GÃ¼neÅŸ, teknik direktÃ¶rlÃ¼k kariyerinde 8. kez Ã¶ne geÃ§tiÄŸi FenerbahÃ§e derbisini kazanamadÄ±.

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GÃ¼neÅŸ, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸÄ±nda Ã¼st Ã¼ste 4. FenerbahÃ§e derbisinde Ã¶ne geÃ§mesine raÄŸmen mÃ¼cadelede galip ayrÄ±lamadÄ±.

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