Şenol Güneş'ten Caner patlaması: 'Yürü git...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta oynadığı 2-2 biten ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Şenol Güneş ile Caner Erkin'in sözlü atışması vardı.
Kaynak ve Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Kaynak ve Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Park'ta oynadığı 2-2 biten ve 3 kırmızı kartın çıktığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Şenol Güneş ile Caner Erkin'in sözlü atışması vardı.
Kaynak ve Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Dünkü maçta Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ile milli oyuncu Caner Erkin arasında karşılaşma içerisinde gergin anlar yaşandı.
Kaynak ve Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Oyunun ikinci yarısında Şenol Güneş Caner'e hararetle ve tekrar tekrar bir pozisyon sonrası taktik anlatınca Caner "Yeter anladık" gibisinden bir şey söyledi. (El hareketlerinden de bu o an anlaşılıyordu) İşte tansiyon bu dakikadan sonra ikili arasında bir anda yükseldi.
Kaynak ve Fotoğraflar: Emre OKTAY
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Şenol hoca da hem eliyle hem sözlü "yürü git" (büyük ihtimalle çok daha kaba bir şekilde bunu söylemiş olacak ki) dedi. Bunun üzerine Caner olduğu yerde arkasına dönüp hocaya uzunca bir süre dik dik baktı. Kulübedeki diğer isimlerin el, kol hareketleri sonrası Caner söylene söylene ilerledi ve maça devam etti.