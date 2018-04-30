Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şenol Güneş'ten bomba karar! Yıllık 7 milyon Euro karşılığında...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona eriyor... Deneyimli teknik adam için Türkiye defteri kapanırken sezon sonu gideceği yer de başka büyük bir teklif gelmezse belli... Öte yandan Güneş'in düşük bir ihtimal de olsa kalması ya da emekli olması da senaryolar dahilinde...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş'ta sıcak saatler... Teknik direktör Şenol Güneş artık Beşiktaş ile yollarını ayırıyor... Peki bu sürece nasıl gelindi? İşte Güneş'i Türkiye'den ayrılmaya iten nedenler ve yeni adresi ile alacağı yıllık ücrete dair bilgiler...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Beşiktaş'ta 3. sezonunu yaşayan bu sürece 2 lig şampiyonluğu sığdıran Şenol Güneş, siyah beyazlıları Şampiyonlar Ligi'nde de gururlandıran bir performans ile öne çıkardı.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Bu süreçte birçok önemli zafere imza atan deneyimli çalıştırıcı ve oyuncuları dev kulüplerin de saygısını kazandı. Buna en yakın örnek de kupa maçında Kadıköy'de yaşananlar sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'in Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletmesi gösterilebilir...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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YILLIK ÜCRETİ 7 MİLYON EURO
Tüm bunlar yaşanırken Orta Doğu'nun en önemli takımlarından birinde flaş bir gelişme yaşandı... Katar'dan Güneş'e çılgın bir teklif geldi ve deneyimli, teknik adama yıllık 7 milyon euro civarında bir sözleşme teklif edildi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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YENİ ROTASI KATAR!
Birkaç ay önce gelen bu teklifi ilk etapta reddeden Güneş, ligdeki gidişatın yanı sıra özellikle son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle fikrini değiştirdi ve kendini çok yorgun hisseden Güneş, silkinip toparlanmak adına büyük ölçüde Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi ve Katar'a 'Okey'i verdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Son olarak sitemini Galatasaray derbisinde de dile getiren Güneş, "Bu maçla ilgili değil. Bundan sonra söyleyecek bir şeyim yok. Mecburiyetten buraya geliyoruz." şeklinde konuşarak aldığı radikal kararı dile getirdi.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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Teklifin hangi takımdan geldiği belirsizliğini korurken, şampiyonluğu Al Duhail'e kaptıran ve ligi 2. sırada ve şampiyonun 11 puan gerisinde bitiren Al Sadd Kulübü'nün yetkililerinin Güneş'i takımda görmeyi çok istedikleri de kulislerde konuşuluyor... Şayet Güneş, Al Sadd'a giderse, Katar ekibinin takım kaptanı efsane futbolcu Xavi'nin hocalığı yapacak.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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KALMASI ZOR AMA....
Tüm bu yaşananlara rağmen Beşiktaş Yönetimi Şenol Güneş'in kalmasını çok istiyor... Sezon başında sözleşmesi uzatılan tecrübeli çalıştırıcı, özellikle yönetim ve taraftarların tavrı nedeniyle kararından geri adım atabilir...
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
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EMEKLİ DE OLABİLİR...
Öte yandan Güneş, kariyerini noktalama kararı da alabilir... Bu en düşük ihtimal olsa da deneyimli çalıştırıcının konuyu ailesiyle de görüşerek yakın zamanda son kararını vermesi bekleniyor.
Tarık DEMİR - Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
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Şenol Güneş'in derbi mağlubiyeti sonrası yaptığı bu açıklama ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Güneş'in açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...