Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şenol Güneş'in raporları ortaya çıktı! O iddialar çürüdü
Olaylı F.Bahçe maçında yaşananların ardından Şenol Güneş ile ilgili F.Bahçe cephesinden yapılan 'tiyatrocu' iddialarını hastane raporları çürüttü.
Foto. AJANSLAR
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Foto. AJANSLAR
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Tecrübeli teknik adamın kafasında yaralanma olduğu ve tansiyonunun yükselmesi raporlara yansıdı.
Foto. AJANSLAR
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Lig bitti ama F.Bahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olayların yankıları hala devam ediyor... Habertürk'te yer alan habere göre; Teknik Direktör Şenol Güneş'in tribünden atılan cisim ile kafasının yarılması ile başlayan ve sonrasındaki gelişmelerle tırmanan olaylarda tecrübeli teknik adamın bir şeyinin olmadığı ve numara yaptığı iddia edilmişti.
Foto. AJANSLAR
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F.Bahçe cephesinden başkan Aziz Yıldırım, Güneş için "Tiyatro yapıyor' ifadelerini kullanmış ve Beşiktaş'ın hocasının adı 'tiyatrocu'ya çıkmıştı.
Foto. AJANSLAR
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Gelinen son noktada yaşanan olayların ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Şenol Güneş'e ait doktor raporlarına ulaşıldı.
Foto. AJANSLAR
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TANSİYONU 19'A YÜKSELDİ
Raporlarda yer alan ibareler tecrübeli teknik adamın yaşadıklarını doğrularken, özellikle kafası kanamadığı için yarık olmadığı yönündeki iddialar da çürüdü. Öyle ki raporlarda Şenol Güneş'in kafasının saçlı derisinde yaralanmaya rastlandığı yazarken Güneş'in sahayı terk etmesinin en büyük nedenlerden biri olarak da tansiyonunun aniden yükselmesi de yer aldı...
Foto. AJANSLAR
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İlk olarak 19'a çıkan Güneş'in tansiyonunun gece boyunca 17.4'te olduğu raporlarda görülürken, hastanın kendisini huzursuz ve sıkıntılı hissettiği, bu nedenle Güneş'e tansiyon düşürücü ve rahatlatıcı ilaçlar verilerek takip edildiği yazıldı.
Foto. AJANSLAR
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RETİNADA YIRTIK!
Taburcu olduktan sonra gözünde de ağrı ve kanama meydana gelen Güneş, soluğu bir göz hastanesinde aldı.Tetkiklerde deneyimli hocanın sol göz üst temporal retinada yırtık tespit edildi..
Foto. AJANSLAR
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"Ama ortada kan yok kardeşim, yok!" Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş için bu ifadeleri kullanmıştı. Kocaman'ın Güneş hakkında yaptığı o açıklamayı izlemek için videoya tıklayınız...