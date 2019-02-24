Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şenol Güneş'in derbi planı! F.Bahçe derbisinde o isimler...
Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Yarın akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yaparken dördüncü hakemlik görevi Serkan Tokat'ın olacak.
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Siyah beyazlılar, ligin ikinci devresinde yükselişe geçerek 5 maçın dördünden galip ayrılmış olmasına rağmen, şampiyonluk yarışındaki rakipleri olan Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın da aynı performansı göstermesiyle aradaki puan farkını azaltamamıştı. 22. hafta itibariyle Başakşehir'in 9, Galatasaray'ın 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, kendisi gibi şiddetle puana ihtiyacı olan Fenerbahçe'yi yenerek yarışı sürdürmek istiyor.
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Siyah beyazlı takımda hafta boyunca cevabı en çok merak edilen ve spor camiasında en çok konuşulan konu Ljajic'in yokluğunda Kagawa'nın oynayıp oynamayacağı oldu.
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Transferin son gününde Dortmund'tan kiralanan Japon 10 numara, kısa sürede taraftarın yoğun sevgisini kazanmasına rağmen Şenol Güneş'in onbir için henüz yeterli görmediği bir oyuncu durumunda.
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Antalyaspor, B.B. Erzurumspor, Bursaspor ve E.Y. Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kagawa, Ljajic'in cezalı duruma düşmesiyle onbir için büyük bir şans yakaladı. Ancak bu fırsatın derbi maça denk gelmesi, teknik direktör Şenol Güneş'i risk almama ve takım içinden yeni bir çözüm ile kadro kurma düşüncesine de sevk etmiş durumda.
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İdmanlarda Kagawa'lı ve Kagawa'sız farklı kadrolar üzerinde duran Güneş, son tercihine bu akşam yapacağı taktik idmanda karar verecek. Kagawa'nın onbirde olduğu kadroda orta sahayı Atiba ve Dorukhan'dan oluşturan Güneş, bir sürprize imza atarak Dorukhan'ın on numarada oynadığı ve orta sahanın Atiba-Medel'den oluştuğu ikinci seçenek ile Kagawa'nın olmadığı ve Güven'in 10 numara pozisyonunda olduğu 3. seçeneği de denemiş durumda.
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Cezası biten Quaresma'yı da sürekli onbirde oynatan tecrübeli teknik adam, sol kanat için de Caner Erkin ve Lens'in olduğu iki seçenek üzerinde duruyor. Defans hattında değişiklik yapmayacak olan Güneş'in geri dörtlüsü Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano şeklinde olurken, santrforda ise yine Burak Yılmaz oynayacak.
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Siyah beyazlıların Fenerbahçe karşısındaki tahmini onbiri; Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano - Atiba- Medel -Quaresma-Dorukhan-Caner (Lens)-Burak şeklinde.
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Ezeli rakipler lig tarihinde de 125 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Taraflar 39 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 138 gol kaydederken, Beşiktaş 137 kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-Beyazlı ekip Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçlarda ise rakibine üstünlük kurmuş durumda. İç sahada Fenerbahçe'yi toplamda 171 kez konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaların 84'ünde sahadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe 43 maçta galip gelme başarısı gösterdi. Taraflar 44 maçta ise eşitliği bozamadı.
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BEŞİKTAŞ, DERBİLERDE ŞENOL GÜNEŞ İLE YÜKSELDİ
Beşiktaş, Şenol Güneş ile çıktığı derbilerde rakiplerine üstünlük kurmuş durumda. Şenol Güneş'in göreve gelmeden önceki 10 sezonda Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı derbi maçlarda oldukça kötü bir istatistik yakalayan siyah beyazlılar galibiyetlerde bir hayli geride kalmıştı. 2015-16 sezonuyla birlikte Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Şenol Güneş, siyah beyazlıların bu kaderini değiştirdi ve derbilerde üstünlük kurmaya başladı.
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Ezeli rekabette son yıllarda oynanan karşılaşmalar yaşanan olaylarla dikkat çekiyor. Oldukça yüksek gerilimlerin yaşandığı karşılaşmalara kırmızı kartlar ve kavgalar damga vururken, geçen sezon Türkiye Kupası rövanş maçında Kadıköy'de oynanan ve yarıda kalan karşılaşma bu maçların doruk noktası oldu. Türkiye Kupası'nın Vodafone Park Stadı'nda oynanan ilk karşılaşması da yine kavgalar ve kırmızı kartlarla uzun süre gündemde kalan bir karşılaşma olmuştu. İki takım arasındaki en sakin maçlardan biri olarak görülen bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada bile, Caner Erkin'in maçın bitiminden sonra gördüğü kırmızı kart, gerilimin her an olabileceğinin bir göstergesi.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde en çok sinirli olan ve kart gören futbolcu ise Ricardo Quaresma. Portekizli yıldız Beşiktaş forması giydiği 5 sezonda 13 Fenerbahçe derbisine çıkarken, bunların 10'unda kart görmeyi başardı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli ekiple oynanan karşılaşmalarda 8 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Teknik direktör Şenol Güneş'in zorlu mücadele öncesinde Quaresma ile özel bir görüşme yaparak sakin kalmasını ve kartlık hareketlerde bulunmamasını istemesi bekleniyor.
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Beşiktaş'ta üç futbolcu Fenerbahçe karşısına sarı kart sınırında çıkacak.3'er sarı kartı bulunan Dorukhan, Medel ve Necip, Fenerbahçe karşısında forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada deplasmanda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımını yalnız bırakacak.
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"Bol gollü bir derbi!"
Futbol yorumcusu Uğur Meleke Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.