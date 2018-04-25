Şenol Güneş'in derbi kozu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ligin 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
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Bu maç öncesi Beşiktaş Teknirk Direktörü Şenol Güneş'in kızu ise şu şekilde:
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray ile oynayacakları kader maçında Talisca ve Babel'eçok güveniyor. 2 oyuncunun performansına güvenen tecrübeli hoca Talisca'yı bu maçta Negredo'ya çok yakın oynatacak. Brezilyalı futbolcunun son vuruşlardaki ustalığına güvenen Güneş, Galatasaray savunmasını etkisiz hale getirmek için her yolu deneyecek. Talisca kanatlardan gelen ortalarda da her zamanki gibi gol arayacak. Bu karşılaşmada Güneş, Babel'i de özel olarak görevlendirecek.
Foto: AJANSLAR
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ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIRACAK
Sol kanatta görev yapan Babel zaman zaman Quaresma ile kanat değiştirecek ve böylece Galatasaray savunmasını şaşırtacak. Her iki oyuncuyu bu hafta özel olarak çalıştıracak olan Şenol Güneş, Sarı-Kırmızılı takımın zaaflarını tespit etti. Talisca ve Babel ikilisiyle maçı çevirmeyi planlayan Güneş tüm planlarını iki oyuncuya göre yaptı.
Foto: AJANSLAR
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3 PUAN BU İŞİ BİTİRİR
Kartal'ın yıldız oyuncusu Tolgay Arslan, G.Saray önünde alacakları 3 puanın bu işi bitireceğini söyledi. Tolgay, "2 sezondur G.Saray'ı deplasmanda yendik. Bu kez de kazanacağız" diye konuştu.
Foto: AJANSLAR
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İNANCIMIZ ÇOK BÜYÜK
Tolgay G.Saray önünde galip geleceklerine herkesin inandığını söyleyerek, "İnancımız çok büyük" dedi. (Takvim)