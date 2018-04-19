Şenol Güneş'in başına ne atıldı? İşte rapor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçınında yaşananları Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı kendisine gelen bilgiler doğrultusunda böyle açıkladı.
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İşte rapordan öne çıkanlar...
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Beşiktaş kulübesinin hemen yakınındaydım. Beşiktaş yedek kaleci Tolga Zengin Fenerbahçe taraftarlarıyla tartıştı. O esnada Mustafa Pektemek de bu tartışmaya dahil oldu. Ardından Şenol Güneş de olayların olduğu bölgeye geldi. Bu esnada Fenerbahçe taraftarlarından Şenol Güneş’in kafasına bir madde atıldı.
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Bu maddenin ne olduğu konusunda bir kesinlik yok. Tahminimizce göre sarı bir cisim, forma ya da tişört olabilir. İçi sert ve yaralayıcı bir maddeyle doldurulmuş olabilir ya da bir peruk olabilir. Maddenin kafasına isabet etmesi ile birlikte Şenol Güneş yere yığıldı.
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Daha sonra Şenol Güneş'e Beşiktaş kulübesinden müdahale edildi. Şenol hoca ayağa kalkarak tünelin içinden soyunma odasına doğru hareketlendi.Koridorda Beşiktaşlı bir görevli, masör ya da malzemeci o bölgede özel güvenlikçilerle tartışıp ortamı gerecek şekilde bağırıyordu.
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Tünelden içeriye girerken başına darbe alan Şenol Güneş tünelin hemen içinde yere yığıldı. Tünelin önünün karışması ve Beşiktaşlı oyuncuların tünelden içeriye doğru girdiğini gören hakem Mete Kalkavan da tünele geldi.
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Tünelde Şenol Güneş’in boylu boyunca yerde yattığını görünce doğrudan soyunma odasına gitti. Şenol Güneş’in soyunma odasından hastaneye kaldırıldığını ve maça çıkamayacağını öğrenince de karşılaşmayı tatil etti.