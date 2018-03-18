Şenol Güneş'i öfkelendiren olay! Caner Erkin...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelen Başakşehir ve Beşiktaş'ın mücadelesinde ekrana yansımayan detaylar muhabirlerimizin objektiflerinden kaçmadı! İşte önemli detaylar...
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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İşte Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinde öne çıkan detaylar...
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Sakatlığın etkilerini tam olarak atlatamayan Arda Turan, teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadrodan çıkarıldı. Arda Turan, sarı kart cezalısı olan Emre Belözoğlu ile mücadeleyi tribünden takip etti.
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden izledi. Süper Lig’de şampiyonluğu yakından ilgilendiren Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasını Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor tribünden takip etti. 16. haftada oynanan ve Galatasaray’ın 2-1 mağlup olduğu Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından görevine son verilen Hırvat teknik adam, Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesini, Galatasaray’da teknik direktör olduğu dönemde yardımcılığını yapan Ayhan Akman’la birlikte izledi.
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde oynanan karşılaşmada Başakşehir tribünlerinde koreografi yapıldı. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı'nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı'nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale'de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Bu arada, iki takım da sahaya çıktıkları sırada oyuncularla birlikte olan çocuklar, askeri üniforma ile sahaya çıktı. Koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ün bulunmaması sosyal medyada tepki çekti.
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Atiba Hutchinson, Anderson Talisca ile atıştı. İlk yarı siyah-beyazlılar epey gergindi. Başakşehir, Beşiktaş kalesinde tehlikeler yarattı. Gary Medel Mossoro'yu iterek sarı kart gördü ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Beşiktaş'ta maç öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Takım kadrosundaki herkes ısınmaya çıkarken, Caner Erkin yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atarak oturdu ve arkadaşlarını seyretti. Caner Erkin'in ısınmaya çıkmaması Şenol Güneş'i küplere bindirdi.
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Emre Belözoğlu tribündeki yerinden büyük heyecanla maçı seyretti. Bir ara yerinden kalkan tecrübeli futbolcunun maç ile ilgili taktiksel bir konuyu Abdullah Avcı'ya aktardığı öğrenildi.
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Beşiktaş 115. Yıl formalarıyla ısınmaya çıktı. Siyah-beyazı ekip klasik formasıyla takım pozu verdi.
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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İşte maçtan öne çıkan özel kareler...
Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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Foto: Emre OKTAY, Adem KABAYEL, Süleyman ARAT, İHA
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18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde oynanan karşılaşmada Başakşehir tribünlerinde koreografi yapıldı. Türkiye haritası şeklinde açılan Türk Bayrağı'nın üzerine Medipol Başakşehirli oyuncuların asker selamı verdiği koreografide Seyit Onbaşı'nın mermisini kaldırdığı an simgelenirken, koreografinin diğer kısmında ise Çanakkale'de küçük yaşta şehit olmuş askerlere yer verildi. Bu arada, iki takım da sahaya çıktıkları sırada oyuncularla birlikte olan çocuklar, askeri üniforma ile sahaya çıktı.