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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10 Mart 2019 - 21:47,

Şenol Güneş'e büyük şok! Stat o isimle inledi...

Süper Lig'de Şenol Güneş ile birlikte iki şampiyonluk yaşayan, geçen sene ligi 71 puanla dördüncü sırada tamamlayan ve bu sezon ise şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş'ta taraftarlar tepkili...

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İşte detaylar...

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Bu sezon şampiyonluk yarışından kopan lider Başakşehir'in 13 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta Güneş'e tepkiler büyüdü...

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Süper Lig'in 25. haftasında Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarların Güneş'e tepkisi vardı.

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Siyah-beyazlıların efsane futbolcularından Teknik Direktör Mehmet Özdilek, karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Beşiktaş'ta, Konyaspor karşısında kadroda yer almayan Dorukhan, arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Maç öncesi Aykut Kocaman ile Şenol Güneş yan yana gelerek birbirlerine başarı diledi.

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Siyah-beyazlılar, Ljajic ve Burak Yılmaz'ın golleriyle maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.

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Müsabakanın ikinci yarısında Konyaspor, Fofana ile eşitliği tekrar yakaladı; ancak sahneye çıkan Kagawa, Kartal'a 3 puanı getirdi.

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Maça damga vuran ise Şenol Güneş'e taraftarların maç boyunca tepki göstermesiydi.

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Şenol Güneş, maç öncesinde isimler anons edilirken, bazı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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Müsabaka öncesi kadrolar okunurken sıra Güneş’e geldiği zaman tribündeki bazı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

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Deneyimli teknik adamın A Milli Futbol Takımı’nın başına geçmesinin açıklanmasının ardından bazı taraftarlar Şenol Güneş’in bu kararına sosyal medya üzerinden tepkide bulunmuştu.

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Daha önce Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı karşılaşmalarda kadro anonsu yapılırken, Şenol Güneş’in ismi söylendiğinde tüm tribünler tecrübeli teknik adamı alkışlıyordu.

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Siyah beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde ve sonrasında Şenol Güneş’e ıslıklarla tepki gösterirken, yardımcısı Guti Hernandez’e ise sevgi gösterilerinde bulundu.

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Tribünler karşılaşmada bir süre ’I Love You Guti’ diye tempo tuttu.

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