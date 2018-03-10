Şenol Güneş Ümit Özat'ı çıldırttı! O hareket...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 3 haftada 9 puan topladı. Fazla gergin geçmeyen maçta kulübeler zaman zaman karıştı. İşte ekrana yansımayan, objektiflere takılan o anlar...
Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Uzun süredir aralarında soğukluk bulunan Şenol Güneş ile Ümit Özat maç öncesinde el sıkışmadı. Maç esnasında ise zaman zaman büyük gerilimler oluştu.
Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Beşiktaş'ın 1-0 önde götürdüğü mücadelenin son dakikaları büyük heyecan içerisinde geçti. Gençlerbirliği 1 puan için bastırırken tansiyon da tavan yaptı.
Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Mücadelenin uzatma dakikaları oynanırken, Gençlerbirliği sağ kanattan bir taç atışı kazandı. Konuk ekipte Ahmet Oğuz taç atışı için kenara gelirken, oyuncularını uyaran Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş nedeniyle atışı kullanamadı. Bu pozisyonda Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Şenol Güneş'e tepki gösterirdi. Dördüncü hakem ve orta hakemin hemen müdahalesiyle gerginlik büyümeden önlendi.
Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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"BEN YAPSAM KIYAMET KOPAR"
Maçın son anlarında Şenol Güneş’in taç atan oyuncuyu engelleyip engellemediği sorulan Özat, “Bunları söyleyince saygısız diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı” diyerek sözlerini tamamladı.
Foto: Emre OKTAY, AA, DHA
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Ümit Özat, Güneş'i engellemeyen dördüncü hakeme sitem etti. Karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam ederken, Beşiktaş tribünleri Ümit Özat'a tepki gösterdi. Maçta başka gol olmazken siyah-beyazlı takım üç puan almanın sevincini yaşadı.