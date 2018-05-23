Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Şenol Güneş transfer raporunu verdi! 4 transfer...
Siyah beyazlı ekibin başarılı hocası Şenol Güneş, idarecilere raporunu iletti. Tecrübeli çalıştırıcının gelecek sezon için forvet bölgesine iki, orta saha ve sağ kanada da birer transfer istediği öğrenildi.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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Beşiktaş’ta göreve 2015-2016 sezonunda gelen ve siyah beyazlı camianın hasret kaldığı başarıları ardı ardına elde eden teknik direktör Şenol Güneş, gelecek sezonun planlamasını hazırlamaya başladı.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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2015-16 ve 2016-17’de şampiyonluğa ulaşan, geride kalan sezonu ise dördüncü sırada tamamlayan Kartal’ın hocası, tatile gitmeden önce yönetime raporunu iletti. Şenol Güneş’in forvet bölgesine iki, orta saha ve sağ kanada ise birer takviye talebinde bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın listesinde göze çarpan en önemli nokta hücum hattıyla ilgili kısım oldu.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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TAŞLAR OYNAYACAK
Alvaro Negredo ve Vagner Love gibi isimlerden beklediği verimi bir türlü alamayan siyah beyazlılar, gelecek sezondan itibaren forvet bölgesini ‘baştan yaratmayı’ planlıyor. Beşiktaş formasıyla 43 karşılaşmaya çıkan Negredo, 15 gol ve 9 asistlik bir performansla sezonu bitirdi. Love ise büyük umutlarla gelmesine rağmen 13 maçta 4 gol bulabildi.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Orta saha ve sağ kanadı da güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş’ın, takımdan ayrılacak isimlerin durumuna göre transfer stratejisi konusunda değişikliklere de gidebileceği belirtildi. Ancak şu anda başkan Fikret Orman ve yönetimi çalışmalara başladı.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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DEMBA BA AN MESELESİ
Geçmişte Beşiktaş forması giydiği dönemde büyük başarılara imza atmayı başaran Senegalli golcü Demba Ba’nın transferi önümüzdeki günlerde belli olacak. Beşiktaş’a dönmek istediğini menajerine bildiren Demba Ba, kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşecek ve maç başı ücrette anlaşma sağladığı takdirde yeniden siyah beyazlı formayı gitmeyece başlayacak.
Haber: İsmail ER, Foto: Hürriyet
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TÖRE KALIYOR
Beşiktaş’ta ismi zaman zaman takasta kullanılacak futbolcular arasında geçen Gökhan Töre için Şenol Güneş’in ‘kesinlikle kalmalı’ şeklinde konuştuğu ifade edildi. Güneş’in, 1.5 sezondur sakat olan Töre ile ilgili, “Eğer istediğimiz seviyeye gelebilirse bizim için çok önemli bir oyuncu olur” ifadelerini kullandığı belirtildi.