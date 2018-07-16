Şenol Güneş sinirlenince! Tolgay Arslan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tecrübeli oyuncu Sabah gazetesine verdiği röportajda, Şenol Güneş için de çok konuşulacak sözler sarfetti... İşte, Tolgay Arslan'ın dedikleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Zaman zaman yedek kalmanla ilgili düşüncelerin? Her zaman oynamak istiyorum. Hırsımdan dolayı hatalar da yapıyorum. Bu konuda kendimi geliştirdim. Eleştirilmek hoşuma gidiyor. Çünkü kendimi düzeltmeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra yedek kalma gibi bir sorunum olmaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Şampiyonluğun kaçmasında en önemli neden nedir? Bunda golcülerin etkisi oldu mu, mesela Negredo'nun? Puan kayıpları Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oldu. Motivasyon ya da yorgunluk diyebilirsiniz. Negredo gol atamazsa, bu sadece onun değil hepimizin suçu. Belki de son pası iyi veremedik… Şampiyonluğu sadece bir oyuncu yüzünden değil, ekip olarak kaybettik.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Oğuzhan'la yan yana oynayamayacağınız görüşü var, buna katılıyor musun? Hırvatistan'a bakarsak Modric, Rakitic, Brozovic birlikte oynuyorlar. Kazandığımız ikinci şampiyonluktaki son 5 maçta Oğuzhan'la yan yana görev yaptık ve hepsini kazandık. Geçen sezon da son iki maçta birlikte ilk 11'deydik. Başarılı oluyoruz çünkü rakip hangimize baskı yapacağını bilmiyor. Kesinlikle buna katılmıyorum. Oğuzhan ile birlikte oynayınca rakipler şaşırıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Nasıl bir sezon geçirdin? Kötü bir sezon geçirmedim. Çok iyi mücadele ettim. Özellikle büyük maçlarda iyiydim. Ancak kendimi geliştirmeliyim. Kendinde eksik gördüğün özellik nedir? Gol pozisyonu ve gol. Futbolda herkes asiste, gole bakıyor. Yeni sezonda hedefim daha fazla pozisyona girip, gol atmak. Defans çalışmayı, boğuşmayı da adam geçerek fake atmayı da seviyorum. Ama son bölgeye gelince gücüm kayboluyor. Bu konuda daha rahat olmalıyım, atarsam rahatlayacağım.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Roma ve Stuttgart gibi takımlar seni transfer etmek istedi. Gelen teklifler için ne diyorsun? Burada ben ve ailem mutluyuz. Açıkçası Beşiktaş'ın seviyesine birçok kulüp gelemez. Ülkenin en büyük takımı bence. Kazancım da fena değil. Bende şöyle bir his var; başka takıma gidersem, bir daha Vodafone Park'ta oynayamam… Bu taraftarı hiçbir yerde bulamayacağım. Hemen oraya bir eksi yazıyorum. Bu yüzden tekliflerle kafamı yormadım. Ben buradayım, kafam da burada.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şenol Güneş nasıl bir karakter? Çalışkan ve iyi niyetli birisi. Bugüne kadar Türk futboluna büyük katkıda bulundu. Çok dürüst, kendisine saygı duyuyorsun. Ama sinirlenince yanında durmayacaksınız, hemen oradan ayrılacaksınız.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Taraftar seni alkışladığı zaman nasıl hissediyorsun? İki aydır maç oynamıyoruz. Ayaklarımız titremeye başladı. Sahaya çıkmak ve o heyecanı yaşamak istiyorsunuz. Tatilde herkes 'O taraftar önünde oynamak nasıl bir his?' diye soruyor. Bu anlatılmaz, saha içinde yaşarsın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Yeni yardımcı antrenörler, Guti Hernandez ve İlhan Mansız hakkındaki görüşlerini söyler misin? Guti bir dünya markası. Oynadığı dönemde en iyi orta sahalarından birisiydi. Onun bana çok şey öğreteceğini düşünüyorum. İlhan hocayla da konuştum. Son vuruşlarımla ilgili o da bana yardım ediyor. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tolgay Arslan'dan harika gol! Beşiktaş hazırlık maçında CSKA Moskova'ya 4-1 yenilirken, siyah beyazlıların maçtaki tek golü Tolgay'dan geldi. Mücadelenin özetini izlemek için videoya tıklayınız...