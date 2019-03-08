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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08 Mart 2019 - 09:59,

Şenol Güneş, Milli Takıma kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...

A Milli Takımın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, 22 Mart'ta deplasmanda oynanacak Arnavutluk maçıyla göreve başlıyor.

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Şimdi akıllara gelen soru; Şenol Güneş Arnavutluk ve Moldova maçları kadrosuna kimleri davet edecek.

İşte potansiyel olarak Milli Takıma alınabilecek isimler ve 'acaba dönecekler mi' sorusuna cevap bekleyen iki yıldız....

2/35

Mert Günok

3/35

Uğurcan Çakır

4/35

Harun Tekin

5/35

Serkan Kırıntılı

6/35

Mehmet Zeki Çelik

7/35

Ertuğrul Ersoy

8/35

Kaan Ayhan

9/35

Merih Demiral

10/35

Ozan Kabak

11/35

Hüseyin Türkmen

12/35

Hasan Ali Kaldırım

13/35

Nazım Sangare

14/35

İrfan Can Kahveci

15/35

Mahmut Tekdemir

16/35

Yusuf Yazıcı

17/35

Okay Yokuşlu

18/35

Hakan Çalhanoğlu

19/35

Dorukhan Toköz

20/35

Emre Kılınç

21/35

Deniz Türüç

22/35

Doğukan Sinik

23/35

Efecan Karaca

24/35

Güven Yalçın

25/35

Enes Ünal

26/35

Cenk Tosun

27/35

Ahmed Kutucu

28/35

Metehan Güçlü

29/35

Halil İbrahim Dervişoğlu

30/35

Sakatlıkları bulunanlar
Cengiz Ünder

31/35

Abdülkadir Ömür

32/35

Milli Takıma dönerler mi?
Burak Yılmaz

33/35

Arda Turan

34/35

"Ülke benden bir görev bekliyor"

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında bu açıklamaları yapmıştı...

35/35

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