Şenol Güneş, Lucescu'nun tezlerini çürüttü!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Futbolcu azlığından, çok sayıda kulüpten gelen isimlerle takım kurmaktan ve tecrübe eksikliğinden sürekli olarak şikâyet eden Mircea Lucescu'nun tezleri tek tek çürüdü.
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A Milli Takım'da başarısızlıklar sonrası bahaneleriyle adından sıkça bahsettiren Mircea Lucescu'nun çok sayıda eleştirisi, Şenol Güneş tarafından yıkıldı.
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Deneyimli teknik adam bahaneler yerine başarılarıyla dikkat çekerken, Lucescu yönetiminde tam 1 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşen ekibimiz, Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası'na gitti.
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İşte Lucescu'nun söylemleri ve şimdi gerçekleşenler:
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LUCESCU: Ukrayna takımında iki kulüpten, bizde ise 10-15 takımdan gelen oyuncu vardı. Bu şekilde başarı kolay değil. Kadroyu 2-3 takımdan oluşturamıyoruz.
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GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş elemelerde kadroyu 23 farklı takımdan gelen oyunculardan kurdu ve başarıya ulaştı.
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LUCESCU: Elimde yeterli oyuncu yok. 22-23 oyuncumuz var. Romanya'nın 29, Arnavutluk'un 28 oyuncusu var. Erol Alkan'ı çağırdık görmek için. Hollanda'nın 2. liginde oynuyor. Analiz yapıyoruz ama çözüm yok.
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GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş 38 oyuncu ile grup aşamasını geçti. Oyuncu havuzumuzun genişliğini tüm dünyaya gösterdi.
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LUCESCU: Romanya ve Finlandiya maçında tecrübemizin az olduğunu açık şekilde gördük. Yediğimiz goller, ayağımızdan çıkan toplardan geliyor.
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GERÇEKLEŞEN: Güneş, 21-22 yaş ortalamalı savunma oyuncularıyla çıktığı 11 maçın 8'inde gol yemedi ve önemli bir başarıya imza attı. Bu alanda bizden iyi sadece üç ülke var.
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LUCESCU: Yabancı oynatmaya devam edersek Milli Takım'a çağıracak kimseyi bulamayız. Gençler ile bir yere kadar gidersiniz.
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GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş, Merih (21), Zeki (22), Çağlar (23), Ozan Kabak (19), Yusuf (22) ve Cengiz (22) gibi çok sayıda genç yetenekle Avrupa Şampiyonası'na gitti.
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LUCESCU: Elimde olanlarla çalışmak zorundayım. 2002'de 8 Galatasaraylı oyuncu kadroda vardı. Şimdi bulamıyorum. Rusya'da Zenit'ten 5-6 isim vardı. Ben de böyle olsun isterdim.
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GERÇEKLEŞEN: Şenol Güneş 6 farklı ülkeden kadro kurdu. Bu oyuncuların 23'ü Türkiye'den çıktı.
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LUCESCU: Sistemi kimin üzerine kuracağımı düşünüyorum. Devamlılık lazım. Geçen seneden, bu seneye 8-9 önemli oyuncu var.
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GERÇEKLEŞEN: Güneş ile oluşturulan yetenek havuzu sayesinde eksiklerin yerini başka isimler doldurdu.