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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25 Şubat 2019 - 02:20,

Dev derbiye saatler kala! İlk 11'de...

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta kapanış maçında, Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. İki teknik adam da sahaya çıkarmayı düşündüğü 11'e karar verdi.

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Ligin son 3 haftasında galip gelerek çıkış yakalayan siyah-beyazlılarda, tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Ljajic'in yokluğunda kritik kararını verdi.

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Beşiktaş'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

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Karius

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Gökhan Gönül

5/27

Vida

6/27

Mirin

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Adriano

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Atiba

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Dorukhan

10/27

Quaresma

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Caner

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Kagawa

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Burak Yılmaz

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Ligde zor günler geçiren ve düşme hattında bulunan Fenerbahçe'de hedef, Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet...

Sarı-lacivertlilerde sakatlardan iyi haber gelirken, Ersun Yanal'ın sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor.

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Volkan Demirel

16/27

Isla

17/27

Skrtel

18/27

Sadık

19/27

Hasan Ali

20/27

Dirar

21/27

Jailson

22/27

Mehmet Topal

23/27

Valbuena

24/27

Tolgay Arslan

25/27

Roberto Soldado

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İşte Vodafone Park'ın dev derbi öncesi havadan görüntüleri...

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