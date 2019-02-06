Şenol Güneş idmanı erken bitirdi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sert geçen idman maçının ardından antrenmanı erken bitirme kararı aldı.
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İşte detaylar...
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Beşiktaş'ta neşeli bir idman günü vardı. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz belli olmayan Ricardo Quaresma ise neşe saçtı.
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İdmanda epey keyifli olduğu gözlenen Portekizli futbolcu, yaptığı klas hareketlerle bakışları üzerine çekti.
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Antrenman sonuna gelince ise tablo değişti. Beşiktaş takımı çift kale maç yaparak idmanı tamamlayacaktı.
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Arka arkaya gelen üç sakatlık sonrasında Güneş idmanı erken bitirdi. Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek ve Adem Ljajic sakatlıklar yaşadı.
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Antrenmanın son bölümünde bir pozisyonda Adem Ljajic yerde kaldı. Saha içinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen oyuncu ardından kenarda bekleyen takım arkadaşlarının yanına gitti. Sakatlıkların ciddi olmadığı öğrenildi.
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Yapılan mini turnuvayı Utku Yuvakuran, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Mustafa Pektemek, Domagoj Vida ve Shinji Kagawa'nın yer aldığı yeşil takım kazandı. Salonda yenileme çalışması yapan Atiba ise antrenmanda yer almadı.