Şenol Güneş için şok sözler: 'Onunla olmaz'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş için çok sert sözler kullandı.
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Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş için çok sert sözler kullandı.
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İşte Hıcan Uluç'un yazısı;
Beşiktaş'ın ayni anda iki 11 çıkaracak kadrosu var. Ama Şenol bu geniş ve güçlü kadroyu yönetecek çapta değil.. Rakiplerin altın tepside ikram ettikleri şampiyonluklar kimsenin gözünü boyamasın. Şenol Beşiktaş'a çok hafif kalıyor. Her bakımdan çok hafif kalıyor. Şöyle bir bakın.. Şenol bu takımın başına geldiğinden bu yana, eskisinden daha iyi olmuş, geçtik, eski yerinde kalmış bir futbolcu gösterebilir misiniz?. Ben size futbolları eskiyi aratan 20 isim sayayım mı?.
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Doğru zamanda doğru yerde olacağı bilinen insanlarla, rakibi dağıtan hızı kazanırsınız. Şenol Hoca, ne dediğimi anlıyor mu acaba?.Büyük Hoca, takıma, tribünlere, camiaya güven veren adamdır. Şenol Güneş bunu veriyor mu?. Kenarda yaptığı on hamleden dokuzu, korku üzerine.. Beşiktaş Münih yolunda Şenol'un maç beklentisini ifade eden sözcük "Mucize..""Futbolda mucizeler vardır.."
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Niye?. Korku dağları bekliyor da ondan. Maç öncesi korkuyor. Maç başlıyor korkuyor. Takım öne geçiyor korkuyor. Korkan adamdan büyük hoca, büyük takım hocası olmaz.. Siz hiç Fatih Terim, ya da Mustafa Denizli'nin ağzından, hem de nasıl rakiplerle oynarken "Korku" ifade eden sözcükler duydunuz mu?.
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Futbolcu en sıkışık anında kenara baktı mı "Ordaki adam şimdi bir hamle yapacak ve oyunu döndüreceğiz" demeli.. Şenol Güneş böyle bir izlenim veriyor mu?. Duruşu bile güvensiz. Duruşu bile karamsar.. Duruşu bile umutsuz.. Şenol Güneş, Milli Takımın Dünya Üçüncüsü olduğu 2002'de bile başarılı değildi. Türkiye o yıl, o kadroyla ve rakipler o haldeyken Dünya Şampiyonu olma şansını elde etmişti. Kasım 2001'de daha köşemin manşetiydi.."Bu takım Dünya Şampiyonu olur.."
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Ama Şenol Güneş, tarihteki Brezilya'nın onda biri olmayan Brezilya önünde bizi iki maçta da "Korkak" oynattı. Çünkü hezimete uğramaktan korkuyordu. Korkunun ecele faydasının olmadığını bilmiyordu. İki maçı da onun korkaklığı ve korkak tercihleri, korkak taktikleri yüzünden verdik ve bir daha ne zaman elimize geçer bilinmez, Dünya Şampiyonu olma fırsatını kaçırdık.
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Şenol'un kulüp macerası da meydanda.. İkram edilen şampiyonlukları kazandı sadece. Onların da bir kısmını.. Trabzon'da, beraberlik yeterken ve de 1-0 öne geçmişken, Fener'e yenilerek şampiyonluğu kaybettiği maçı hatırlayın. O maçın ardından Aykut ve Oğuz Fener'den kovulmuştu. Öyle bir Fener'e hem de.. Benim defterimde Şenol Güneş diye bir büyük hoca yok. Hiç de olmadı!.