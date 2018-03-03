Şenol Güneş için şok sözler: 'Hoca falan değil'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından siyah beyazlı ekibin hocası Şenol Güneş'e yüklendi.
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Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından siyah beyazlı ekibin hocası Şenol Güneş'e yüklendi.
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İşte Hıncal Uluç'un değerlendirmeleri;"Quaresma'nın kontrolünü aniden kaybettiğini Türkiye'de bilmeyen var mı? Var, Şenol Güneş… İşte bütün sır bu. Quaresma hem de böyle gerilimli bir maçta oyuna girerken herkes dedi ki, 'Bu maç 11'e 10 bitmez.' Bizim salonda oturan herkesin bildiğini, kendisi için hiç önem vermediğini sahaya çıkardığı takımla gösteren Şenol Güneş bilmiyorsa Şenol Güneş hoca moca değildir."
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"O Şenol Güneş bunu bilse takımı 4 gün sonra önem verdiği ligde Trabzonspor deplasmana gidiyorsa Quaresma'yı oyuna almazdı. Hoca değil diyorum, bana kızıyorlar. O Quaresma'yı o durumda oyuna alan kişi hoca değildir. Kabahat Quaresma'da değil. Sen buraya gelirken benim yuvarlak, köşesiz laflar etmeyeceğimi biliyorsun."
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"Hıncal abi köşeli laflar edebilir, dikkatli okumalıyım. Hatta mahkum bile olabiliriz" demelisin. Bu insanların karakterlerini artık bilmek, tanımaktır. Hocalık budur. Bir kişi yoktu "Bu Quaresma maçı bitirir" diyen. Demek ki Trabzonspor maçını da düşünmüyor Güneş."
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"Quaresma'yı başından beri sevmediğini, sempati duymadığını biliyorum. Teşhir etmek için soktu, "İşte buyrun göklere çıkardığınız, Fenerbahçe galibiyetini bağladığınız Quaresma'yı görün" demek istedi, başka mantığı yok."
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