Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şenol Güneş için flaş sözler: 'Derdi ne anlayamadım...'
Hürriyet yazarları Kenan Başaran, Rüştü Reçber ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın sahasında Karabükspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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Hürriyet yazarları Kenan Başaran, Rüştü Reçber ve Uğur Meleke, Beşiktaş'ın sahasında Karabükspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazar görüşleri...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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KENAN BAŞARAN: ZOR FİKSTÜR ÖNCESİ SON İDMAN
BURSA’da Vida’lı savunma tutmayınca Güneş, dün Pepe-Medel ikilisiyle başladı. Medel, geç uyum sağladı ama hâlihazırda da takımın en iyilerinden biri.Alanya’yı yenerek İstanbul’a gelen Karabük’ün Dolmabahçe’de biraz direnmesini bekliyordum. Fakat sahada sadece Karabük forması giyen 11 adam vardı; ortada bir ‘takım’ yoktu. Hal böyle olunca Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı idman maçlarından bile kolay bir maç oynadı.Başakşehir’in bine yakın pas yaptığı Karabük karşısında Beşiktaş da topu dolaştırmakta zorlanmadı. Dün Güneş’in öğrencileri kanattan içe, içten kanada ‘al ver’ler ve üçgenler oluşturarak, sadece Quaresma’ya endeksli oyundan bir nebze de olsa uzaklaştı. Bu da kaleye atılan şut sayısını artırdı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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F.BAHÇE’DEKİ GİBİ
Rakibin zayıflığının da etkisiyle Pepe, öne çıkmada cüretkâr davrandı ve bunun semeresini de gol atarak aldı. Golde dikkat çeken nokta Gönül’ün F.Bahçe günlerindeki gibi ön direkten topu arkaya aşırtmasıydı. Kolaylaşan maçta Güneş, her zamankinden daha erken davranıp 56’da iki oyuncu değişikliği yaptı. Ancak Negredo konusunda muhalefet koymak zorundayım. İlk devrenin sonunda 2 pozisyona girdi. Kaçırdı ama evvelki haftalarda pozisyona girmekte dai sıkıntılıydı. Tribünler, adını bağırarak moral verdi. Karabük, onun kendini bulmasını sağlayacağı bir rakipti. Güneş, biraz daha sabretmeliydi. Çıkarken vaziyetin iyi olmadığını yine sezen tribünler oldu ve uzun süre “Negredo” diye bağırdı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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‘KANKALIK’ OLMUŞ BİLE
Maçın ikinci devresinin tek esprisi Love’ın Vodafone Park’ta sahne alacak olmasıydı. Ki ‘Kral’, ilk girdiği pozisyonda klas bir dokunuşla ‘siyah beyaz gol’le tanıştı.Bu golde de dikkatimi çeken sevinç anıydı: Talisca ve Quaresma’nın Love’ın sevincine epey bir süre katılması, bu üçlü arasında çoktan bir ‘kankalık’ oluştuğunu gösteriyordu. Beşiktaş, attığından fazlasını kaçırdı. Talisca, iki gol attı ikisi de ‘futbolu sevdirme okulları’nda örnek gösterilecek gollerdi.Beşiktaş, zorlu süreç öncesi en kolay rakiple oynadı. Bundan sonra Karabük gibi başka bir rakip olmayacak. Ama dün alınan 3 puanla zirve takımlarıyla biraz daha yakınlaştı ve bu da lige motivasyonunu elbette artıracaktır.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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UĞUR MELEKE: TOLGAY ARSLAN UNUTULMAMALI
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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Karabükspor, Süper Lig’in en düşük bütçeli takımı. Şu anki kadro kalitesi, birçok TFF 1. Lig takımının dahi gerisinde. Ama oynatmama değil oynama odaklılar, Süper Lig’de çok az hoca, Levent Açıkgöz gibi cesur 11’ler yapıp, maçları futbol oynayarak kazanmaya çalışıyor. Böyle bir rakip de oynama odaklı Beşiktaş’ın işine geliyor doğal olarak... Üçlü sert orta sahalı Malatya, Sivas, Bursa gibi rakiplere karşı zorlanan Beşiktaş orta sahası, dün oynama fırsatı buldu Karabük karşısında. O yüzden de Beşiktaş için kan-ter-gözyaşı değil, eğlence içeren bir maç vardı Vodafone Park’ta. Beşiktaş oynama imkânı bulunca da şüphesiz Türkiye’nin en zevk veren takımı... Ancak Şenol Güneş birkaç haftadır bu maçlara çıkarken sadece 3 puanı değil, kariyerinin belki en özel günlerinden birini, Münih deplasmanını da düşünüyor. Ve bence Münih deplasmanı öncesinde birkaç soru işareti var kafasında...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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1)Münih’te Oğuzhan’ın başlayacağını sanmıyorum
Güneş’in kafasında iki farklı savunma ve orta saha modeli var. Münih’te ya savunma göbeğinde Pepe-Medel, orta sahada Atiba-Oğuzhan kullanacak. Ya da defansı Pepe-Vida’ya, göbeği Medel-Atiba’ya teslim edecek. Benim tahminim, Münih’te ikinci planın uygulanacağı yönünde. Oğuzhan’ın Münih’te başlayacağını sanmıyorum. Münih’te Bayern’e karşı ayaktan kalmanın yolu bence Atiba-Medel merkezinden geçiyor. Medel’in bu limitsiz enerjisinden orta sahada faydalanmak gerek.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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2)Tolgay’la Güneş’in sorunu ne anlayamadım!
Tabii ki Beşiktaş bu zorlu Şubat-Mart fikstürüne girerken orta saha rotasyonundaki bir diğer yıldızını, Tolgay’ı da unutmamak gerek. Çünkü Tolgay, aslında Beşiktaş’ın 5 merkez opsiyonundaki tek gerçek sekiz numara. Hem dinamizmi hem tekniği yeterli olan belki tek adam. Üstelik büyük maçlarda da büyüyen bir oyuncu. Liverpool’u o elemişti, ben Bayern karşısında da büyüyeceğini düşünüyordum. Lâkin Güneş’in onu bu kadar geri plana atmasını anlamak güç. Tolgay’la Güneş’in sorunu ne olabilir ki? Bunu anlayamadım. Neden hiç hatırlanmıyor artık Tolgay?
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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3)En uçta Negredo-Love kararı da kritik
Güneş’in sanırım bir diğer ikilemi en uçta. Çalışan, savaşan, orta saha pas trafiğine katılan ve 90 dakika hiç durmayan Negredo şu anda favori. Bence Talisca’nın gol sayısının artmasında da onun hareketli santrfor rolünün etkisi var. Ama bir santrforun asli görevi tabelaya sayı yazmak. Ve tabela konusunda şu anda Love bir adım önde görünüyor. Güneş’in Münih’te de Negredo ile başlayacağını düşünüyorum ama gol gerektiği anda yine Love’a dönebilir rota...
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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RÜŞTÜ REÇBER: İSTERSE OLUYOR
KARABÜK’e ligden düştü gözüyle bakılsa da maç maçtır ve her maç zordur. Maçı kolaylaştıran ise futbolcuların performansıdır. Beşiktaş ilk andan son düdük çalana kadar kendileri adına yapmaları gereken her türlü futbol organizasyonunu sahada gerçekleştirdi.Baskılı oynadı, hücum yaptı, yeri geldi dinlendi, yeri geldi set oyununu oynadı, yeri geldi tempo yaptı. Baktığımızda bütün bunları yapmak kolay değildir. Ama Beşiktaşlı futbolcuların dün istekli, arzulu ve agresif oluşlarına kaliteleri de eklenince ortaya bu tablo çıktı.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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VAGNER LOVE KOPARDI
Karabük kalecisi Çağlar 5 gol yemesine rağmen sayısız kurtarış yapıyorsa burada Beşiktaşlı futbolcuları tebrik etmek gerekir. Tabii ki Karabüklü futbolcular sahada o onurlu mücadeleyi göstermeye çalışsalar da ortaya çıkan farkın temel nedenlerinden diğerleri de kalite ve Vodafone Park’tır. Karabük 2. yarının başlangıcında Beşiktaş’a önde baskı yapmaya çalışan bir oyun anlayışıyla ve cesaretle sahadaydı. Beşiktaş bu baskıdan doğru çıktığı her anda pozison bulacaktı ve nitekim Vagner Love’la bunu gerçekleştirmeyi de başardı. Bu gol Karabük için oyundan kopma anıydı ve Beşiktaş karşılaşmanın sonuna kadar kendi istediği oyunu ortaya koyarak farklı bir galibiyet elde eti.
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
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MOTİVASYON ZİRVEDE
Vagner Love kendisinin Beşiktaş’a ne kadar faydalı olabileceğini, dünkü maç bir ölçü olarak kabul edilemese bile, bana göre göstermiş oldu. Eğer Beşiktaş oyunda kanatları çok kullanırsa ve orta alanın etkisini artırabilirse Vagner Love kalan haftalarda beklenenden çok daha fazla sayıda gol atacaktır. Beşiktaş dün çok rahat kazandı çok da iyi oynadı. Bunun sebebini Karabük takımı olarak gösterilebilir ama uzun zamandır Beşiktaş’ı bu kadar etkili ve motive olmuş halde görmemiştim.