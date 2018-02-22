Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şenol Güneş için çarpıcı yorum: Artık kafasına göre takılsın
Gazetemiz Beşiktaş yazarı Kenan Başaran, Beşiktaş'ın Bayern Münih maçı sonrası ve ligde oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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İşte Kenan Başaran'ın yazısından satır başları:
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Şenol Güneş’in, 10 kişi kalınca, bir savunmacıyı sahaya sürmek gibi klasik bir hamle dışında daha parlak bir fikri olmalıydı. Sadece oyuncu değişikliğiyle değil, 10 kişiyle oyuna yeni bir biçim vermeyi de denemeliydi. Sonuçta kim girerse girsin, 75 dakikalık bölüm bildiğimiz ‘Çanakkale geçilmez’ formatında oynandı. Mourinho, kalecisinin atılması halinde nasıl oynaması gerektiğini idmanlarda çalışan bir hocadır. İşte benim de istediği yaklaşım budur. Bir teknik direktör, bir maçta olabilecek tüm olumsuzlukları öngörür ve ona göre A, B,C, D planları hazırlar. “10 kişi kalmasaydık var ya...” Bu, ‘dünya kulübü’ olma iddiası taşıyan bir yapı için geliştirici bir açıklama değildir. 10 kişi kaldıktan sonra ortaya farklı bir oyun koyup kaybetseniz bile bu ileride sizin için bir kazanım olabilir.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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"LÖW GİBİ CESUR OLMAK LAZIM"
Joachim Löw, 2014’te ev sahibi Brezilya’ya 7 gol atıp, sonrasında da Dünya Kupası’nı getiren takımı yaratırken yeldeğirmenlerine karşı az Don Kişot’luk yapmadı. “Klasik santrfor öldü” diyerek, Özil’i bile bir golcü olarak kullandı; bir çok efsane Alman golcüsünün saldırılarına karşı... Beşiktaş, geçen sezonki Şampiyonlar Ligi tecrübesinin üzerine eklemeler yapabildiği için bu sezon gruplardan çıktı. Münih’e elenmesi yadırganacak bir durum değil. Lakin Kiev’deki kırmızı kart tecrübesinden Münih’e bir şey taşınmaması bir kayıptır.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Her şeye karşın Beşiktaş iki sezonda Şampiyonlar Ligi’nde önemli kazanımlar elde etti. Bunun kök salması için bir tek Beşiktaş yetmez. Ülke futbolunun toplamının katkısı lazım. Almanya, Dünya Kupası’nı 4. kez kazanırken en büyük payelerden biri de federasyonundu. Zira biz 2002’deki Dünya üçüncülüğüyle hâlâ övünürken, onlar final oynadıkları o 2002 dahil, sonrası için “Dibe vurduk” tartışması yapıyordu. Ve federasyon tüm kulüplere yeni bir altyapı sistemi dayattı. Yayıncı kuruluşun iflasıyla altyapılara da mecburen bir değer verildi. Klinsmann-Löw ikilisiyle birlikte fiziğin üzerine teknik de eklenince ‘melez Almanya’, yeniden dünya futbolunun zirvesine çıktı.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Bizim TFF ise daha bir ‘küfür talimatı’nı uygulamaktan aciz. Altyapıdan mali durumlarına kadar, kulüplerin üzerinde hiçbir yaptırımı doğru düzgün uygulamıyor. Bırakın onu bunu, ikna edici bir Türkiye Kupası formatı ve tartışılmaz bir lig fikstürü oluşturamıyor. Heyecan duydukları en önemli iş, her sezona ölmüş bir başkanın adını vermek!
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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GÜNEŞ ARTIK KAFASINA GÖRE TAKILMALI
Fenerbahçe derbisi Beşiktaş için gelecek için de ‘kırılma’ anlamı taşıyor. Beşiktaş’ın bu sezon en azından ligi 2. tamamlaması lazım ki Şampiyonlar Ligi’ndeki kazanımlar daha da yukarı taşınabilsin. Tüm kritik maçlarda olduğu gibi sonucu belirleyecek isim Şenol Güneş’in başlangıç kadrosu ve yapacağı müdahaleler olacak. Güneş, ‘eşdeğer’ oyunculardan oluşan kadroyu bu sezon çok verimli kullanamadı. Geçen sezonlarda eleştirmiştik ama Güneş sanırım bir ‘dar kadro uzmanı’. Zira rotasyon artıkça sıkıntılar arttı. Orta alandaki Oğuzhan-Atiba ikilisi bozuldu. Oğuzhan da onun yerine ikame edilen Tolgay da hatta Atiba da geriledi. Şimdi aynı ikilem Negredo ve Love arasında yaşanıyor. Güneş’in artık yapması gereken şu: İnandığı isimlerde ısrar. Kulaklarını kamuoyuna kapatsın çünkü her maç değişen kadro yapısıyla istediğini alamıyor.
Kenan BAŞARAN, Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Şenol Güneş 5-0'lık Bayern Münih yenilgisi sonrası bu açıklamayı yapmıştı! İzlemek için videoya tıklayınız...