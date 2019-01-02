Şenol Güneş dört ismi sildi, transfer istedi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş‘ta kulüp başkanı Fikret Orman ile tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş arasında günlerdir merakla beklenen toplantı dün gerçekleşti.
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İşte detaylar...
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Öğleden sonra bir araya gelen Orman ve Güneş, siyah beyazlı takımın geleceği açısından son derece önemli kararlar aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Güneş, takımının ilk yarıda gösterdiği performans hakkında genel bir değerlendirmede bulundu ve ikinci devre için yapılması gerekenleri anlattı.
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Bazı futbolcuların kendisinde hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Güneş, bu oyuncularla yolları ayırıp, mutlaka transfer yapmaları gerektiğini belirtti. 3-14 Ocak tarihleri arasında Antalya’da yapılacak devre arası kampının kadrosunu da açıklayan Şenol Güneş, yeni transferlerin mümkün olan en kısa sürede takıma katılması gerektiğini de söyledi.
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Şenol Güneş, kaleci Tolga Zengin ile Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin’i Antalya kampına götürmeyeceğini bildirdi. Bu isimlerin, kulübün yararına olacak şekilde değerlendirilmesini isteyen Güneş, “Tolga, Love, Gökhan Töre ve Larin’i önce gönderelim, ondan sonra transfer yapalım” ifadesini kullandı.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in yaptığı toplantı sonucunda bu dört oyuncu için şu kararlar alındı: Vagner Love... Brezilya kulüplerinin talip olduğu tecrübeli santrforun bonservis bedeli 700 bin Euro olarak belirlendi. Özellikle Flamengo’nun ısrarcı olduğu Love’ın birkaç gün içinde kendisine bu parayı verecek bir takım bulması bekleniyor.
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Tolga Zengin... Yollar kesin olarak ayrılacak. Tecrübeli file bekçisinin bonservisiyle birlikte eski kulübü Trabzonspor’a verilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Gökhan Töre... Kulüpten alacaklarına karşılık bonservisi kendisine verilecek. Cyle Larin... Teknik direktör Şenol Güneş, yeterli gelişim gösteremeyen Kanadalı oyuncunun satılabileceğini bildirdi. Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki santrforu, yapacağı transferlerde takas olarak kullanmayı planlıyor.
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YENİ STOPER PORTO'DAN MBEMBA
Portekiz kulübünün sezon başında 4.5 milyon Euro’ya Newcastle’dan transfer ettiği Demokratik Kongolu stoper Chancel Mbemba’nın 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’a geleceği öne sürüldü.
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Belçika basınından Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi... Siyah beyazlıların, Portekiz’in Porto takımında forma giyen savunma oyuncusu Chancel Mbemba ile anlaştığı öne sürüldü. Belçika medyasında yer alan haberlerde, 24 yaşında ve 1.82 metre boyundaki stoper için Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Porto, Demokratik Kongolu Mbemba’yı sezon başında 4.5 milyon Euro’ya Newcastle United’dan satın almıştı. Genç oyuncu Portekiz ekibinde bu sezon 4 karşılaşmada forma giydi.
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DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY'A 2 GOL ATMIŞTI
Futbola Demokratik Kongo’nun MK Etancheite takımında başlayan Chancel Mbemba, Avrupa kariyeri Belçika kulübü Anderlecht’te start aldı. Burada gösterdiği başarılı performansla Demokratik Kongo Milli Takımı’nın vazgeçilmez isimleri arasına giren Mbemba, 2015’te 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Newcastle United’a satıldı. Genç stoper, burada geçen 3 yılın ardından bu sezonun başında Porto’ya geldi. Mbemba, 26 Kasım 2014 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Anderlecht’in Galatasaray’ı 2-0 yendiği karşılaşmada Belçika temsilcisinin iki golünü atmıştı
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BURAK YILMAZ'DAN BÜYÜK FEDAKÂRLIK
BEŞİKTAŞ ile Trabzonspor arasındaki Burak Yılmaz pazarlığı son aşamaya gelirken, tarafların her an ortak bir noktada buluşup transferi noktalaması bekleniyor. Bordo mavili kulüp, tecrübeli oyuncunun 2 milyon Euro tutarındaki alacaklarını yarın ödediği takdirde bonservis üzerinde hak sahibi olacak. Trabzonspor’un bu durumda bonservis için 7 milyon Euro talep etme hakkı bulunuyor. Ancak Beşiktaş cephesinde, bordo mavililerin böyle bir girişimde bulunmayıp futbolcuyu bedavaya bırakacağı düşüncesi hakim. Diğer taraftan Burak, Beşiktaş’a dönmek için ciddi bir fedakârlıkta bulundu. Trabzon’dan yılda 3 milyon 550 bin Euro alan Burak, Beşiktaş’ta bu sezonun sonuna dek 1 milyon 250 bin Euro, gelecek sezon 2.5 milyon Euro alacak.