Åžener'den sonra bir sÃ¼rpriz daha! Eski FenerbahÃ§eli...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Åžener'den sonra bir sürpriz daha! Eski Fenerbahçeli...
FenerbahÃ§e ile sÃ¶zleÅŸmesi biten Åžener Ã–zbayraklÄ± ile anlaÅŸan Galatasaray bu kez de SarÄ±-Lacivertli ekibin eski futbolcusuna imza attÄ±rmak Ã¼zere.
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Ä°ÅŸte detaylar...
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Eksik bÃ¶lgelere takviye yapÄ±lmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±rken, Ã¶ncelikli tercihin bonservis bedeli Ã¶denmeyecek isimler olduÄŸu belirtiliyor.
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BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de anlaÅŸma saÄŸlanan Babel'in yanÄ± sÄ±ra Åžener Ã–zbayraklÄ± transferinin de tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve her iki oyuncu ile ilgili resmi aÃ§Ä±klamanÄ±n kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde yapÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â
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Galatasaray yÃ¶netimi, rotasyon havuzunda kullanmak istediÄŸi Jimmy Durmazâ€™Ä±n yÄ±llÄ±k 1 milyon Euro Ã¼cret ve 1 milyon Euro da imza parasÄ± talep etmesiyle, frene bastÄ±. Bonservisi elinde olan Ä°sveÃ§liâ€™den indirim talep eden sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, makul miktarda imza parasÄ±na ise sÄ±cak bakÄ±yor.
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DIAGNE KALACAK
Ã–te yandan iyi bir teklif gelmesi halinde gÃ¶nderilebileceÄŸi iddia edilen Diagne'nin takÄ±mda kalmasÄ± bekleniyor.Â Sezonu 30 gol ile krallÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda zirvede tamamlayan Senegalli oyuncunun, takÄ±mla beraber yapacaÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k kampÄ± sonrasÄ± yeni sezonda Ã§ok daha faydalÄ± olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.Â
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Elde edilen 22'nci ÅŸampiyonlukta attÄ±ÄŸÄ± 14 gol ile en skorer isimlerden biri olan ve kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Henry Onyekuru'nun gelecek sezon da Galatasaray formasÄ± giymesi iÃ§in formÃ¼l aranÄ±yor.
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Galatasaray'Ä±n bu transferde iÅŸini zorlaÅŸtÄ±ran nokta ise, Ä°ngiliz ekibi Everton'Ä±n NijeryalÄ± oyuncu iÃ§in oldukÃ§a yÃ¼ksek bir bonservis bedeli belirlemiÅŸ olmasÄ±. Ã–te yandan Onyekuru'nun Galatasaray'da oldukÃ§a mutlu olduÄŸu ve ÅŸartlarÄ±n oluÅŸmasÄ± halinde sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larda kalmak istediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â
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SALÄ°H UÃ‡AN SÃœRPRÄ°ZÄ°
Yerli futbolcu avÄ±na Ã§Ä±kan Galatasaray, Empoliâ€™den ayrÄ±lan Salih UÃ§anâ€™Ä± sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde transfer gÃ¼ndemine aldÄ±. Fatih Terim'in transfer iÃ§in onay verdiÄŸi ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde temasa geÃ§ileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artÄ±rmak iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcayan Galatasaray'Ä±n gÃ¼ndemine sÃ¼rpriz bir isim girdi... SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, Empoli'den ayrÄ±lan Salih UÃ§an'Ä± istiyor.
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DÃ¼n Empoli'ye veda eden Salih yayÄ±nlayacaÄŸÄ± mesajda, "Beni aileden biri olarak gÃ¶rÃ¼p destek oldunuz. Burada geÃ§irdiÄŸim bir yÄ±l boyunca bana yardÄ±mcÄ± olan yÃ¶netimimize, taraftarÄ±mÄ±za, herkese teÅŸekkÃ¼rler" dedi.
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Teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in transfer iÃ§in onay verdiÄŸi ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde temasa geÃ§ileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Daha Ã¶nce FenerbahÃ§e formasÄ±nÄ± da giyen 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu bu sezon Empoli formasÄ±yla Serie A'da 14 maÃ§ta 1 gol atÄ±p 1 asist yaptÄ±.