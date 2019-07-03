Şener'den F.Bahçe'ye flaş gönderme

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor. İki dev kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna katarken, yeni isimler için de temaslarını sürdürüyor. Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel'e imza attırırken, Fenerbahçe'de forma giyen Şener Özbayraklı'yı da kadrosuna kattı. Eski takımlarına karşı forma giyecek yıldız isimler yeni formalarını ilk kez giydiler. .
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/24
Transferlerin açıklanmasının ardından kulüplerine ulaşan oyuncular, yeni takımlarının formalarını ilk kez sırtlarına geçirdi ve bazı açıklamalarda bulundu... Şener Özbayraklı'nın yaptığı açıklama ise F.Bahçelileri kızdıracak türden.
2/24
Galatasaray'da yeni sezonda forma giyecek isimler, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ozornwafor olurken Fenerbahçe'de Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu ve Murat Sağlam takıma katılan yeni isimler oldu.
3/24
İşte Galatasaray'da formayı giyen yıldızların yaptığı açıklamalar: Ryan Babel: Beşiktaş'ın eski oyuncusu olması ile ilgili eleştirilere cevap veren Babel, "Hangi takıma gideceğinizi önceden tahmin edemiyorsunuz."
4/24
"Daha önce Beşiktaş için oynadığımın farkındayım. Biliyorum, bu çoğu kişi için tartışılan bir hamle ama söylediğim gibi, bu futbol. Daha önce çok kez yaşandı. Diğer ülkelerde de yaşandı. Bu, insanların çok endişelenmesi gereken bir şey değil. Oynadığım tüm takımlara saygı duyuyorum. Önüme bakmalıyım. Deneyeceğiz ve yeni bir tarih yazacağız"
5/24
Jimmy Durmaz
Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Formayı ilk giydiğim andan itibaren gururlandım. Taraftarımıza seneye tekrar şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veririm.
6/24
Jimmy Durmaz
Fatih hoca ile konuştuk. Çok beğendiğim bir teknik direktör. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Onunla çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Dolu statlar önünde tekrar şampiyon olacağız.
7/24
Şener Özbayraklı
DEVLER LİGİ GÖNDERMERSİKariyerimde Şampiyonlar Ligi maçı yok. İlk burada tadacağım. Onun için kendimi motive edeceğim. Üst düzey maçlar olacak. Türkiye'de taraftarın ne olduğunu bilen bir insanım. Takımım için elimden geleni yapacağım. İnşallah destekleriyle başarılar yakalarız.
8/24
Şener Özbayraklı
Fatih Hoca'nın beni istemesi gurur verici bir şey. Milli takımda yıllarca beraber çalıştık. Buraya gelmemde çok katkısı var. İnşallah onu mahcup etmem. İnşallah buradaki başarılarda benim de bir katkım olur. İki taraf için de hayırlı olsun.
9/24
Adem Büyük
Türkiye’nin en büyük camiasına geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bana güvenenleri, inananları mahcup etmemek için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi Türkiye’nin en büyük camiasına geldim ve bunun bilincinde olarak mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Yeni şampiyonluklara hep beraber ulaşacağız diye düşünüyorum. Türkiye’de böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir taraftarı arkanıza alarak oynarsanız daha da iyi olacağınıza inanıyorum. Geçen sene bunun örneğini gördük. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam eder, yeni şampiyonluklara yelken açarız diye umut ediyorum.
10/24
Valentine Ozornwafor
Desteklerinden ötürü taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer. Bir çocukken böyle büyük bir kulüpte, harika bir atmosferin önünde, harika insanlarla çalışmak ve oynamak en büyük hayalinizdir. Bu yüzden bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum
11/24
Allahyar
İŞTE YENİ TRANSFERLERİN FORMALARIYLA İLK GÖRÜNTÜLERİ...