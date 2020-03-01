Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Sen neymişsin Nagatomo! Herkesi şaşırttı, yok yok...
Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo ile ilgili bilinmeyen yönler ortaya çıktı.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo ile ilgili bilinmeyen yönler ortaya çıktı. Nagatomo'nun deyimi yerindeyse 10 parmağında 10 marifet var. İşte Japon yıldızın geçmişine ve güncel yaşamına dair çok sıra dışı bilgiler...
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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2013 yılında Nagatomo’nun model olarak alındığı “Yuuto kun ga iku” yani “Yuuto’cuk gidiyor” adlı 26 bölümlük çizgi filmi yapıldı.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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2015 yılında kendi adına kurduğu Futbol Akademisi ile minik Japonların iyi bir futbolcu olması için çalışıyor.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Nagatomo aynı zamanda yazarlık da yapıyor. İlk kitabı 2011’de basılan Nagatomo'nun tam 6 kitabı bulunuyor. Nagatomo'nun yazarlık yelpazesi de hayli geniş. Japon futbolcu, antrenman taktikleri, yoga-meditasyon ve yemek konularındaki kitaplarıyla dikkat çekiyor.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Sağlıklı beslenmeye önem veren sosyal medya hesaplarından sık sık yemek paylaşımları yapan Japon futbolcunun, sağlık malzemeleri ve yemek hizmeti sunan bir şirketi de bulunuyor.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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Nagatomo'nun eşi Airi Taira'da 20'den fazla sinema projesinde yer almış bir fotomodel ve aktris.
Ali Naci KÜÇÜK / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
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