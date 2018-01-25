Flaş hamle! Semih Kaya geri dönüyor...

Galatasaray'dan Prag'a transfer olan Semih Kaya'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.
Fotospor, Foto: Hürriyet Arşiv
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Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, menajeri aracılığıyla önerilen Semih Kaya'ya yeşil ışık yaktı. Trabzonspor'da yönetim Rıza Çalımbay’ın istediği transferleri yerine getiremiyor. Geldiği günden bu yana stoper isteyen tecrübeli teknik adama özellikle stoper için olumuz cevap veriliyor.
Fotospor, Foto: Hürriyet Arşiv
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Salı günü ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce de teklif edilen ama Ersun Yanal’ın veto ettiği Semih Kaya, bir kez daha bordo-mavili yönetime önerildi.
Fotospor, Foto: Hürriyet Arşiv
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Rıza Çalımbay, “kimseyi alamayacaklarsa Semih’in sezon sonuna kadar kiralanmasına” yeşil ışık yaktı. Ayrıca Semih menajerlerin Göztepe’nin de kapısını çaldığı gelen bilgiler arasında. (Fotospor)