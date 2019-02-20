Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Semenya'dan şok hamle! 'Kadın mı erkek mi?' tartışmaları sonrası...
Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Caster Semenya'nın cinsiyet davası gündemin 1 numaralı konusu...
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Caster Semenya davası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde başladı...
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Güney Afrikalı atlet, 2016 yılında kadınlar 800 metrede olimpiyat şampiyonu olmuş fakat 'Kadın mı erkek mi?' tartışmaları bu başarının önüne geçmişti.
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Uluslararası Atletizm Federasyonu bu konuyla ilgili kararlar aldı. Detaylar da ortaya çıktı.
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Bu doğrultuda 400 metreden uzun yarışlarda testosteron hormonu yüksek olan kadınlar ya erkekler kategorisinde yarışacak ya da hormon seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak.
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CAS HAMLESİYLE KARARI ENGELLEDİBu karar, Semenya'nın kritik bir hamleyle konuyu CAS'a taşımasıyla ertelendi.
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CAS'taki davada Atletizm Federasyonu Başkanı Sebastian Coe çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Coe, "Federasyonumuzun amacı kadın atletizmini güçlendirmek ve eşitliğin kutsallığını korumak. Savunduğumuz konu tamamen bu." diye konuştu.
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Mahkeme, Semenya'yı haklı bulduğu takdirde Güney Afrikalı, kadınlar kategorisinde yarışmaya devam edecek. Federasyon kazanırsa sporcu erkeklerle yarışacak ya da testosteron seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak.
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Semenya, geçtiğimiz gün sakin bir şekilde duruşmaya girerken görüntülenmişti...
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Soruları yanıtsız bırakan Semenya'ya yapılan testlerin sonucu resmi olarak hiç açıklanmadı.
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2009'da başlayan tartışmaların ardından 11 ay yarışmalardan uzak kalan Afrikalı sporcu, testlerin temiz çıkmasının ardından 2010'da tekrar pistlere dönmüştü.
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O günden bu yana, kariyerine 2 olimpiyat ve 3 Dünya şampiyonluğu sığdıran Caster Semenya'nın davası, tam 10 yıl sonra yeni bir boyut kazandı.
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IAAF, kadın kategorisindeki adil rekabeti korumak adına, 'Cinsel Gelişim Farklılığı' bulunan ve testosteron seviyeleri yüksek olan sporculara limit getirmek için Spor Mahkemesi'ne (CAS) bir kez daha başvurma kararı aldı.