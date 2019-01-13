Selçuk İnan'dan flaş sözler! 'G.Saray için...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını tamamladıkları Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
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İşte Selçuk İnan'ın o flaş sözleri...
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- Geçen sene de çok sert geçti. Ligde gerçekten çok iyi takımlar var. Önemli oyuncularımızın gitmesi takım içinde bazı sıkıntılara yol açmış olabilir ama biz bunun üstesinden gelebilecek büyük takımız. Son dönemeçlere alışkın bir takımız. Dediğim gibi bütün zorluklara rağmen bir çok avantajımız var. Fikstür avantajımız var. Gerekli tecrübeye de sahibiz. Son zamanları iyi oynamayı da biliyoruz. Şampiyonluğun ve önemli maçların getirisini de farkındayız. Dolayısıyla yine en büyük şampiyonluk adayı biziz diyebilirim.
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- Bütün takımlar yarışın içinde. Üstekiler biz olalım, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon çok iyi takımlar, kaliteli takımlar, önemli transferler yapıyorlar. Dediğim gibi bu bir performans işi daha sakin kalan ve daha tecrübeli olan takım bu sene ipi göğüsleyecektir.
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- Fatih hocanın saha kenarında ve bizim yanımızda olmaması dürüst olmak gerekirse tabii etkiler. Çünkü onun enerjisi, onun tecrübesi bize her zaman ekstra bir güç sağlıyor. Bana göre haksız olan cezaların bizi etkilediğini söyleyebilirim.
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- Aklımda şu an birkaç sene daha futbol oynamak var ama bir süre veremiyorum çünkü bu hem fiziksel hem de psikolojik bir olay şu an kendimi oynamaya hazır hissediyorum ama ne zaman bırakmayı düşünürüm bilmiyorum. Öyle de bir düşüncem yok şu an.
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- Ben Galatasaray için sadece maddi değil her türlü fedakarlığa her zaman razı oldum. Ben buraya 8 sene önce geldiğimde de bu gönül bağını pazarlık konusu etmedim. Mayıs ayında imza attım ve Galatasaray'ı tercih eden bendim. Birçok takımdan teklif olmasına rağmen ve çok daha fazla paralar görmeme rağmen hiç para bile konuşmadan Galatasaray'a imza atmıştım. Bundan sonrada benim Galatasaray'a bağlığım ve duruşum herhangi bir pazarlığa dahil olmayacak. Her türlü fedakarlığa, Galatasaray'ın içinde olmaya, kaptanlık yapmaya ve sorumluluk almaya hazırım.
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- Birçok hayalimi erteledim Avrupa gibi mesela. Belki de iptal ettim diyebilirim Galatasaray için ama bundan hiç pişman değilim. Her zaman onur duydum, gurur duydum çünkü ben Galatasaraylıyım herkesin bildiği gibi.
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- Mutlaka teklifler olacaktır çünkü birkaç sene daha futbol oynamak istiyorum tabii gönlüm her zaman Galatasaray'dan yana. Daha öncede söyledim Galatasaray benden ne isterse o olacak. Hiçbir pazarlık konusu dahi olmayacak. Bu bir transfer görüşmesi olmayacak bunu herkes biliyor ama ne olursa olsun bir gün Galatasaray'dan ayrılacağız belki de futbolu burada bırakacağım.